Airbus ordenó revisar 6.000 aviones por fallas en un sistema vulnerable a la radiación solar









La compañía exigió reemplazar de urgencia un software clave de los A320 tras un incidente en EEUU que reveló un riesgo crítico de control en vuelo.

Airbus, una de las compañias más grandes de produccion de aviones, detuvó el funcionamiento de 6.000 aeronaves por fallas graves en el software.

Airbus, el fabricante de aviones más importante del mundo, ordenó este viernes detener inmediatamente cerca de 6.000 aeronaves A320, luego de detectar que uno de sus sistemas de control puede corromperse por radiación solar intensa. La advertencia, apunta al Computador de Elevadores y Alerones (ELAC), es decir, controles básicos de los transportadores aéreos.

La instrucción se tomó después del episodio ocurrido a fines de octubre en EEUU, cuando un A320 experimentó un descenso brusco en pleno vuelo por un fallo del software. El incidente expuso una vulnerabilidad capaz de alterar datos esenciales del comandante automático, por lo que Airbus ordenó frenar los vuelos y aplicar un reemplazo urgente del sistema.

Un problema que impacta a la mitad de la flota más vendida del mundo Según voceros de la empresa, cerca del 85% de los aviones afectados podrán recibir una versión previa del software, un procedimiento que demandará apenas unas horas y evitará mayores cancelaciones. Sin embargo, un lote de más de 1.000 aeronaves requiere cambiar componentes físicos completos, un proceso que podría extenderse durante semanas y anticipa un impacto considerable en la operación global.

“Sabemos que estas medidas generarán trastornos para pasajeros y aerolíneas. La seguridad es prioridad absoluta”, comunicó Airbus, que pidió disculpas a sus clientes mientras coordina el cronograma de reemplazos.

El caso más grave registrado hasta ahora es el del vuelo de JetBlue del 30 de octubre, que debió desviarse a Tampa tras sufrir un descenso no comandado entre Cancún y Newark. Varios pasajeros resultaron heridos y el avión quedó en tierra hasta que se identificó la causa.

El A320, el modelo más vendido del planeta, superó este año al histórico Boeing 737 tras acumular más de 12.250 unidades entregadas desde su debut en 1988. La magnitud de su presencia explica por qué la medida afecta a operaciones en todo el mundo. Avianca fue una de las primeras compañías en confirmar que enfrentará perturbaciones importantes durante al menos diez días. Iberia adelantó que ya trabaja para completar los ajustes sin suspender vuelos, mientras que British Airways informó que solo tres de sus aeronaves deberán pasar por el reemplazo de hardware.

Temas Airbus

Avión

Vuelos