El mundo celebró la llegada del 2020

Los 300 mil habitantes de Kiribati y Samoa, naciones insulares situadas en el Pacífico sur, fueron los primeros en recibir el año 2020 y le siguieron quienes viven en la isla neozelandesa de Chatham. El resto de Nueva Zelanda y la población de Fiyi y Tonga recibieron el nuevo año un poco más tarde.

Nueva Zelanda recibió el 2020 con fuegos artificiales, espectáculos de láser y música en la capital y en Auckland, la ciudad más poblada del país, donde el Año Nuevo congrega a miles de personas en el emblemático Sky Tower, un edificio de 328 metros de altura.

Australia canceló los espectáculos pirotécnicos en la capital y otras ciudades debido a los incendios forestales que arden principalmente en el sureste del país.

Al menos doce personas murieron y más de 3 millones de hectáreas se quemaron en los incendios que comenzaron el pasado mes de julio.

Una enorme multitud también rebosaba la bahía de Sidney para ver los famosos fuegos artificiales de Año Nuevo de Australia, incluso a pesar de que el humo tornaba rojo el cielo vespertino en las ciudades cerca de la costa.

Pero muchas urbes a lo largo de la costa este del país cancelaron sus fuegos artificiales y miles habían viajado a las playas para escapar de los incendios forestales.

El gobierno de Hong Kong también canceló su popular espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo en Victoria Harbour debido a preocupaciones sobre la seguridad, ante las protestas contra lo que manifestantes denuncian como la erosión de la democracia en la ciudad bajo gobierno chino.

Miles en India también planeaban recibir el nuevo año con protestas, furiosos por una ley de ciudadanía que dicen discriminará a los musulmanes y mermará la constitución laica del país.

Dubai

Burj Khalifa fireworks light up the sky, welcome 2020

Londres

New Year's Eve: London fireworks celebrate start of 2020 - BBC News

Berlín

Germany Rings in 2020 With Fireworks at Berlin's Brandenburg Gate

Nueva York

A million people gather in Times Square to celebrate the New Year

Río de Janeiro