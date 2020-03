Coronavirus: la cifra de muertos en Brasil se amplió a 11

Según informó el gobierno del estado de San Pablo en un comunicado, cuatro personas mayores de 70 años murieron en las últimas 24 horas.

Las últimas víctimas fatales son una mujer de 83 años y tres hombres de 70, 80 y 93, todas fallecidas en sanatorios privados.

El mayor número de contagios del país está en San Pablo, con 396 casos confirmados y la mayor tasa de mortalidad: 2,3% de los casos.

En tanto, también hay infectados en otros 24 estados y en el Distrito Federal: Rio de Janeiro (109), Minas Gerais (35), Espírito (13), Distrito Federal (87), Goiás (15), Mato Grosso do Sul (9), Mato Grosso (1), Rio Grande do Sul (37), Paraná (32), Santa Catarina (21), Pernambuco (30), Ceará (55), Sergipe (6), Bahia (33), Paraíba (1), Piauí (3), Rio Grande do Norte (1), Alagoas (5), Rondônia (1), Tocantins (1), Pará (2), Amazonas (3), Amapá (1) e Acre (7).

En paralelo, el Senado de Brasil aprobó de forma remota el "estado de calamidad" en el país, luego de que las autoridades informaran el nuevo balance de víctimas de la pandemia.

El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, anticipó que el sistema de salud entrará en estado de colapso para fines de abril y que los casos de coronavirus solo encontrarán una meseta en julio para caer luego hacia septiembre.

En tanto, el portal de noticias UOl informó que el 60% de los municipios carece de respiradores adecuados para enfrentar una ola de enfermos de Covid-19 como la que se registra en Italia y España.

Los problemas de Brasil pasan también por las favelas, donde viven 11 millones de personas según datos oficiales, la mayoría de ellas sin cloacas, problemas de agua potable y falta de acceso al alcohol en gel.