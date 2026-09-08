Donald Trump profundiza la guerra comercial con Canadá: ordenó retirar sus productos de las listas de contratos de EEUU

El presidente estadounidense anunció que la medida tendrá vigencia hasta que las autoridades canadienses den marcha atrás con las políticas comerciales impuestas en el sector lácteo y automotriz.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó este martes retirar los productos canadienses de las listas de contratación del gobierno estadounidense, como respuesta a los aranceles de represalia aplicados por Canadá .

"Por este medio ordeno a la GSA ( Administración General de Servicios ), que trabaja junto con el USTR ( Representante Comercial de Estados Unidos ), tomar todas las medidas necesarias para retirar los productos de origen canadiense de los programas de adjudicación múltiple de GSA , a menos que Canadá restablezca de manera plena y equitativa la reciprocidad para los granjeros y las empresas estadounidenses", escribió Trump en Truth Social.

El mandatario apuntó directamente contra las políticas comerciales canadienses en el sector lácteo y automotriz : aseguró que Canadá no permite que los grandes productores lecheros de Estados Unidos vendan en su mercado interno, y sostuvo que la industria automotriz canadiense solo existe "debido a desastrosos acuerdos comerciales previos", firmados durante gestiones presidenciales anteriores.

" Canadá nos ha estado estafando durante años. El Gobierno canadiense, incluidas las provincias, ha prohibido a las pequeñas empresas y compañías estadounidenses vender en sus mercados de compras públicas", agregó Trump, para quien "eso no es reciprocidad, es una estafa comercial canadiense".

El republicano cerró su descargo con una frase contundente: "A partir de ahora, ¡nada de reciprocidad, nada de acceso!".

La medida se enmarca en un escenario de tensión comercial creciente entre ambos países. Desde el 22 de agosto, Estados Unidos aplica aranceles del 50% sobre unos u$s20.000 millones en productos canadienses, una decisión que llevó a Canadá a responder con gravámenes por un monto equivalente sobre las importaciones estadounidenses.

Entran en vigor los nuevos aranceles de Canadá a EEUU en represalia por la medida de Donald Trump

Los aranceles de Canadá, del 15%, 25% y 50% sobre diversos productos de Estados Unidos, entraron en vigencia este martes y afectan a unos u$s20.000 millones en importaciones provenientes del mercado estadounidense.

Según Ottawa, el monto de las sanciones equivale con precisión al perjuicio sobre las exportaciones canadienses afectadas por las alícuotas del 50% que Estados Unidos aplicó el 22 de agosto.

La disputa arancelaria entre los países cobró una nueva magnitud tras la ruptura de las negociaciones con la Casa Blanca el 21 de agosto, por decisión del primer ministro canadiense Mark Carney.

El mandatario acusó a EEUU de haber querido imponer a su país un "mal acuerdo" de "condiciones injustas", y de tener el objetivo de convertir a Canadá en una "filial" y "destruir" su industria, en particular la automotriz.

Carney justificó su rechazo en los reparos fijados por Washington sobre la lengua francesa, alertando que afectaban el etiquetado bilingüe y la legislación de medios francófonos. La Casa Blanca rechazó los señalamientos y negó que el tema haya sido un punto excluyente de la negociación.