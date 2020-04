Coronavirus: los números dan esperanza a España, que igual alarga la cuarentena

View this post on Instagram

Fernando Simón explica cómo se ha ido reduciendo el incremento diario de casos por #coronavirus desde el inicio del estado de alarma Confirmados: del 20% al 2,8% Hospitalizados: del 34% al 1,6% UCI: del 40% al 1,5% Fallecidos: del 38% al 3% #EsteVirusLoParamosUnidos . . . #Coronavirus #COVID19 #CoronavirusEspaña #FernandoSimón