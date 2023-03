Francia: nueva jornada de huelga y bloqueo de trenes por reforma jubilatoria

Indignados por la aprobación del decreto, manifestantes bloquearon estaciones de tren, el aeropuerto Charles de Gaulle de París y refinerías. La ola de violencia y reclamos aumentó este jueves después de que el primer mandatario brindara una entrevista de 35 minutos a las dos principales cadenas de televisión del país, TF1 y la pública France 2, sobre el proyecto que busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

"Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla", señaló Macron. Además, aseguró que la reforma de las pensiones debe aplicarse “para final de año”.