Greta Thunberg en Davos: "Todos hablan del clima pero nada cambió"

Greta prometió que "este es solo el comienzo" y auspició que "se empiece a escuchar a la ciencia y se empiece a considerar la crisis como lo que es".

"Sin duda no puedo quejarme de no ser escuchada, me escuchan continuamente. Pero la ciencia, y los jóvenes, en general no están en el centro del debate sobre el clima. Se trata en cambio de nuestro futuro y es necesario llevar a la ciencia al centro de la conversación", agregó.

Greta Thunberg tells Davos 'nothing has been done on climate change'.mp4 The Telegraph

"Las personas mueren por el cambio climático e incluso una sola fracción de grado centígrado de recalentamiento es importante. Pero no creo haber visto nunca a un solo medio que lo comunique, sé que no lo quieren decir", subrayó la joven activista y afirmó que seguirá "repitiéndolo hasta que lo escriban".

"El mundo debe llegar al objetivo de cero emisiones lo antes posible, los países deben llegar al objetivo de cero emisiones mucho más rápidamente, y ayudar a los países pobres a ponerse en línea", recordó.

"No creo que a la gente le interese saber cómo me enfrento a los 'haters'. Quiero recordar en cambio una vez más: según un informe del IPCC de 2018, si se quiere una posibilidad del 67% de limitar el aumento promedio de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados, al 1 de enero de 2018 aún había un margen de unas 420 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono".

"Naturalmente el número bajó hoy, porque emitimos unas 42 gigatoneladas al año. Con los ritmos actuales de emisión, nos quedan menos de ocho años" antes de fallar en el objetivo. Estos números no son ni opinión ni político, sino lo mejor que ofrece la ciencia", concluyó.