Lula impulsará la prohibición los casinos digitales: "Hay que impedir que los padres endeuden a sus familias" + Seguir en









El Presidente de Brasil aseguró que busca proteger a la población. "La mayoría de los adictos (a las apuestas) son hombres, la cuenta recae en las mujeres", señaló también.

Lula busca prohibir los casinos digitales. F24

El presidente del Brasil, Luiz Ignacio “Lula” Da Silva, anunció este domingo que impulsará la prohibición de los casinos digitales. La idea del mandatario es proteger a la población e “impedir que los padres endeuden a sus familias”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante su discurso, el jefe de Estado brasilero señaló: "Otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas, aunque la mayoría de los adictos (a las apuestas) son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”.

En ese sentido, Lula recordó que “los casinos están prohibidos en Brasil” por lo que “no tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”.

"Trabajemos junto al Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”.

Lula da Silva afirmó que sabe cómo va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que tiene claro cómo finalizará la guerra entre Rusia y Ucrania y sostuvo que los principales actores del conflicto también conocen ese escenario. Lo expresó durante un acto público ante trabajadores y empleadores en Sao Paulo.

Durante su participación en la apertura de la II Conferencia Nacional del Trabajo, el mandatario brasileño sorprendió al referirse de manera directa a la guerra en Europa. En ese contexto, afirmó que el conflicto no se prolongó por falta de claridad sobre la situación en el terreno, sino por la dificultad de asumir políticamente lo que esa realidad implica. Según explicó, tanto el presidente ruso como su par ucraniano son conscientes del escenario actual. "¿Por qué creen que la guerra entre Rusia y Ucrania aun no ha terminado? La situación es clara. Putin sabe que conservara lo que ya ha tomado, y Zelenski sabe que ya lo ha perdido. Solo se necesita coraje para aceptar estos hechos ", declaró Lula ante el auditorio.