La foto del día: saqueos y represión en Nueva York

Protestas Estados Unidos - 1/6/2020 Manifestantes arrodillados en medio de una protesta. Twitter / Dai Sugano - The Mercury News - East Bay Times

Otra imagen que realmente sale es la de un pequeño niño parado en medio de una avenida con un cartel que dice: “Paren de matarnos”. En la foto, sacada por Douglas Clifford, del medio Tampa Bay Times, se ve en primer plano al niño con un barbijo puesto, pero al observar el fondo se puede notar fuego de un lado y un policía observando la manifestación desde la altura del otro, lo que le da un significado más profundo a esta impactante foto. Igualmente, está foto también representa algo que es fuertemente criticado a los manifestantes, el hecho de llevar niños a estos sitios ya que donde pueden terminar heridos.

Portestas Estados Unidos 1/6/2020 Un niño sosteniendo un cartel que dice "Paren de matarnos". Twitter / Douglas Clifford - Tampa Bay Times

En esta foto, sacada por Alex Brandon de Associated Press, se ve como un manifestante tira al fuego una bandera de Estados Unidos. Mientras que culturalmente sería visto como un falta de respeto hacer esto en otro países, en Norteamérica es un símbolo de disconformidad y es visto como un derecho poder quemar la bandera cuando uno está protestando por una situación que lo compete.

Portestas Estados Unidos Un hombre quemando la bandera de Estados Unidos en medio de una manifestación. Twitter / Alex Brandon - Associated Press

Lo que realmente fue una vista increíble, y que logró ser captada por el fotógrafo de Reuters, Jonathan Ernst, fueron las protestas en la Casa Blanca, que para muchos estadounidenses es un símbolo de la democracia. En la foto se ve como alrededor del edificio solo se ve humo mientras que las luces del mismo se encuentran apagadas, lo cual según la tradición solo se debería hacer cuando muere el presidente.

Protestas Estados Unidos - 1/6/2020 Manifestantes protestando frente a la Casa Blanca. Twitter / Jonathan Ernste - Reuters

Por último, también es impresionante la toma que logró captar el fotógrafo del diario New York Times, Victor Blue, en la cual se ve a una oficial de la Guardia Nacional enviada a Minneápolis, llorando mientras reprime las manifestaciones. Por más que su razón para llorar sea debido a lo que le están ordenando hacer o por el estrés que genera la situación, es una imagen que refleja algo que no siempre es tenido en cuenta: el personal de seguridad también está compuesto por humanos con sentimientos, a los que les afecta las cosas que vivencian y que no son máquinas de represión.

Protestas Estados Unidos - 1/6/2020 Una miembro de la Guardia Nacional llorando antes durante una represión en Minneapolis. Twitter / Victor Blue - The New York Times

Pero las imágenes no son lo único que describe la situación que se está viviendo en Estados Unidos, como demostró una cuenta de Twitter donde muestra videos de la brutalidad policial en contra de manifestantes o civiles.