Desesperados, los migrantes hondureños cruzaron un río para ingresar a México

INM on Twitter Se les invitó a entrar de manera ordenada al país y con base en la Ley de Migración, dando prioridad a los grupos vulnerables. Sin embargo, sus dirigentes convocaron a cruzar el Río Suchiate, sin considerar los riesgos para menores de edad y mujeres. (2/3) pic.twitter.com/IlHFehQrzB — INM (@INAMI_mx) January 20, 2020

Pero, Carmen De Los Santos, titular del INM en Chiapas, explicó a los migrantes, en su mayoría hondureños, que "las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición".

La Organización No Gubernamental (ONG) Pueblo Sin Fronteras aseguró que la petición escrita de los migrantes "fue negada", lo que generó desesperación en cientos de personas que llevan casi una semana de travesía desde que dejaron San Pedro Sula para cumplir su sueño americano.

Pueblo Sin Fronteras on Twitter Quienes lanzan las piedras y golpes son los de la Guardia Nacional, contra mujeres, hombres y niñxs que buscan escapar de la violencia, la pobreza y la corrupción en Centroamérica. Esto no protege la seguridad nacional. Sólo protege a políticos y ganancias del crimen organizado. https://t.co/jRE9VAOwyk — Pueblo Sin Fronteras (@PuebloSF) January 20, 2020

"La Guardia Nacional Mexicana: la verdadera patrulla fronteriza del gobierno de Estados Unidos. Cazando migrantes centroamericanos que cruzan el Río Suchiate", denunció la ONG.

Revista Ícono Veracruz on Twitter

️ #AlMomento|| Circula en redes sociales el vídeo del enfrentamiento entre migrantes hondureños y elementos de la Guardia Nacional.#FelizInicioDeSemana #CaravanaMigrante pic.twitter.com/ORgRqPdLzW — Revista Ícono Veracruz (@IconoVeracruz) January 20, 2020

Tras cruzar el río, algunos de los migrantes se enfrentaron con piedras y palos a un contingente de la Guardia Nacional. Otros gritaban "queremos paz" y pedían no lanzar objetos contundentes.

"Nosotros no nos venimos a quedar aquí, solo queremos pasar al otro lado", dijo Ingrid, una migrante hondureña de 18 años, a la orilla del río Suchiate. "Yo no me quiero regresar a mi país porque allá no hay nada, sólo hay hambre".

Alberto Pradilla on Twitter Agentes de la Guardia Nacional lanzando piedras contra el río, donde están los migrantes centroamericanos. Estos también han atacado a los militares, que les impidieron el paso. #CaravanaMigrante pic.twitter.com/GlPyh2gzq1 — Alberto Pradilla (@albertopradilla) January 20, 2020

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó amenazas económicas a México, Honduras, Guatemala y El Salvador si no logran frenar los flujos de migrantes, lo que resultó en una serie de acuerdos destinados a albergar a quienes huyen de la violencia y pobreza rumbo al norte.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció trabajo a los migrantes en el sur de su territorio, pero aquellos que no lo acepten o soliciten asilo no recibirán salvoconductos hacia Estados Unidos, dijo la secretaría de Gobernación.

Según Guatemala, al menos 4.000 personas ingresaron desde Honduras en los últimos días, lo que representa una de las mayores oleadas desde que los tres gobiernos centroamericanos firmaron acuerdos migratorios con la administración de Trump.