El Pentágono de Estados Unidos desclasificó y difundió tres videos de ovnis

En los videos se ven ovnis grabados por cámaras infrarrojas de aviones de guerra de Estados Unidos. En dos de ellos se escuchan las voces de los pilotos que hablan de lo rápido que se mueven.

"Después de una cuidadosa investigación, el Pentágono determinó que la difusión autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad sensible y no afecta a ninguna investigación posterior de incursiones militares del espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados", aseguró Sue Gough, vocera del Departamento de Defensa.

Estas imágenes fueron publicadas originalmente en 2017 y 2018 por The Stars Academy of Arts & Sciences. Se trata de una organización fundada por el exmúsico Tom DeLonge, que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos.

Hay evidencias convincentes de que quizás no estemos solos" (Luis Elizondo)

El Pentágono decidió estudiar este tipo de fenómenos en 2007 y creó un programa clasificado. Sin embargo, en 2012 lo desfinanció para destinar ese dinero a otras aéreas.

“Esas aeronaves tienen características que no se registran en ningún inventario de Estados Unidos ni en ningún otro inventario del mundo, que nosotros sepamos”, manifestó Luis Elizondo, el ex director de ese programa. “Hay evidencias convincentes de que quizás no estemos solos”, sentenció.