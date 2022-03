Rusia dice que producción de medicamentos es estable pese a que fabricantes se retiran del país: RIA

La británica GlaxoSmithKline se sumó el jueves a una creciente lista de fabricantes de medicamentos, entre los que se encuentran Merck and Co, Pfizer Inc, Eli Lilly , Novartis y Abbvie Inc, que están pausando las inversiones o reduciendo sus negocios en Rusia por los acontecimientos en Ucrania. (Reporte de Reuters; Editado en español por Javier Leira)