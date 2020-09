Católica practicante y antiaborto: quién es Amy Coney Barrett, la jueza que elegiría Trump para la Corte

Si esta profesora de derecho de 48 años es nombrada y confirmada, ello consolidaría la mayoría conservadora en la más alta instancia judicial del país, que toma decisiones cruciales para la sociedad estadounidense.

Según varios medios estadounidenses que citan a fuentes republicanas conocedoras del tema, Barrett reemplazaría a la progresista Ruth Bader Ginsburg, conocida como "RBG", un ícono feminista que murió la semana pasada de cáncer a los 87 años de edad.

Barrett, católica practicante, madre de siete hijos y que se opone por convicción personal al aborto, podría impulsar el electorado religioso conservador del que Trump dependió en gran medida en su elección hace cuatro años.

Según el diario The New York Times, Barrett sería parte, junto con su esposo, del grupo "People of Praise", señalado como fuente de inspiración para la novela de Margaret Atwood, "El cuento de la criada".

La organización agrupa a cristianos pero sobre todo católicos, en su mayoría conservadores, y enseña que los hombres tienen autoridad sobre sus esposas.

Los miembros hacen un juramento de lealtad entre ellos y donan el 5 por ciento de las ganancias a las arcas del grupo.

También los integrantes de "People of Praise", informó Newsweek, tienen asesores personales del mismo sexo llamados "jefes" para los hombres y "criadas" para las mujeres: una designación abandonada luego de la popularidad de la serie de televisión basada en la novela de Atwood.

La escritora canadiense nunca confirmó que se inspiró en "People of Praise" para la novela, ambientada en la nación teocrática ficticia de Gilead, pero en varias entrevistas habló sobre una "secta cristiana carismática que llama a las mujeres 'criadas'".

La afiliación a "People of Praise" nunca surgió durante la confirmación de Barrett como jueza federal, ni tampoco fue confirmada por la parte interesada y por el grupo.

Según su sitio web, "People of Praise" tiene aproximadamente 1.700 miembros en 22 ciudades de Estados Unidos, Canadá y elCaribe.

El grupo nació a fines de la década de 1960 como parte de un movimiento de renovación carismática que enfatiza la experiencia personal en Dios a través del bautismo con el Espíritu Santo.

Decisión controvertida

El rápido nombramiento de la sucesora de "RBG" es una decisión controvertida a menos de 40 días de las elecciones presidenciales.

Los opositores demócratas, encabezados por el aspirante a la Casa Blanca, Joe Biden, han exigido que los republicanos no llenen esta vacante en la Corte Suprema hasta después de los comicios del 3 de noviembre, cuando se sabrá si Trump es reelegido o no para un segundo mandato.

Trump debe efectuar este anuncio oficialmente este sábado a las 17H00 Consultado el viernes sobre si la elegida iba a ser Amy Coney Barrett, Trump, de gira electoral por varios estados, respondió: "No he dicho que fuera ella, pero es extraordinaria".

"Vamos a anunciar a alguien extraordinario. Va a ser una gran día", exclamó el presidente.

Trump, que ya nombró a dos jueces a la Corte Suprema durante su mandato, se apresuró a iniciar el proceso para ocupar el asiento de Ginsburg y consolidar así una mayoría conservadora para las próximas décadas en el máximo tribunal.

Con mayoría republicana en el Senado, la confirmación del nombramiento debería ser una mera formalidad, y así la Corte contaría con seis jueces conservadores entre sus nueve magistrados.

Según la nieta de "RBG", el último deseo expresado por ésta antes de morir era que su sucesor fuera elegido por quien fuera elegido presidente tras los comicios del 3 de noviembre.

La otra señalada como favorita, Bárbara Lagoa, nacida en Florida hace 52 años de padres que huyeron del régimen comunista de Fidel Castro, podría ser un activo político de peso en ese estado sureño, potencialmente decisivo para la reelección de Trump.

Trump dijo a periodistas que durante su escala en Florida no se había reunido con Lagoa, a quien ha como una "mujer maravillosa" e "hispana".

La confirmación en el Senado requiere de una mayoría simple. Y a pesar de las protestas demócratas, todo indica que la votación se producirá antes de las elección presidencial.

"Ciertamente lo haremos este año", dijo el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, al referirse a la confirmación por esta cámara de la sucesora de "RBG".

Muestra de las tensiones políticas, Trump guardó el jueves un minuto de silencio frente al féretro de Ginsburg expuesto a la entrada de la Corte Suprema en medio de los abucheos.

Apenas una semana después de su muerte, "RBG" recibió las últimas honras fúnebres el viernes en el Capitolio de Estados Unidos, en presencia de Biden y su compañera de candidatura, Kamala Harris.

"Hoy, la jueza Ginsburg hizo historia por última vez", tuiteó el exvicepresidente de Barack Obama.

Ginsburg es la primera mujer en recibir un tributo así en la sede del Congreso de Estados Unidos y la primera persona de confesión judía. Antes que ella, los restos de Rosa Parks, figura de la lucha por los derechos civiles, habían sido exhibidos en la Rotonda del Capitolio en 2005.