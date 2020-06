Donald Trump a gobernadores: "Si no se imponen, los terroristas los van a atropellar"

"Tienen que imponerse", dijo Trump a los gobernadores en una conversación privada, según reveló The New York Times, Newsweek y otros medios estadounidenses. "Si no se imponen, estarán perdiendo el tiempo, los van a atropellar, van a parecer un montón de idiotas", enfatizó el presidente, en un claro mensaje que apela a usar la fuerza policial para desalojar manifestaciones públicas.