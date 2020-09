Sujarchuk: "Es clave definir un Escobar a largo plazo, más allá del color político"

Periodista: ¿Qué herencia dejó el macrismo en el distrito?

Ariel Sujarchuk: La misma que en el resto de la Argentina. Le pregunto: ¿Qué se puede esperar de una gestión que trabajaba más en las redes sociales que en territorio?. Antes de Macri, a Escobar desembarcaban empresas de todo tipo y tamaño. De repente no solo dejaron de llegar sino que muchas bajaron las persianas y se fueron.

P.: ¿Como es tu relación con el Gobierno?

A.S.: Muy buena. Las últimas medidas que está tomando el Gobierno son favorables para el desarrollo de los municipios. Sobre todo de un distrito con las características de Escobar. La decisión de fortalecer los parques industriales, el Procrear, los planes de viviendas y desarrollo urbano son sumamente importantes. Lo mismo que todas aquellas medidas que generan impulso al trabajo y a la economía social. O las que tienden a potenciar el turismo.

P.: ¿Qué Escobar encontró cuando asumió y que ciudad ve hoy luego de más de 4 años de gestión?

A.S.: Cuando asumí me encontré con un municipio del Siglo XIX y hoy está casi todo en el celular. Es clave definir un Escobar a largo plazo, más allá del color político. Para lograr cambios profundos es necesario tener una política de Estado. No se deben pensar los proyectos a dos, tres o cinco años, ese es un grave error. Estamos tratando de definir el Escobar de los 60 años al centenario. Tenemos que preguntarnos qué distrito queremos, qué desarrollo económico, industrial, social, urbano.

P.: Hay una gran apuesta sustentable

A.S.: Es uno de los grandes desafíos de nuestra gestión. Tenemos características sustentables únicas. Somos el municipio que más humedales reservó en toda la Argentina, con once mil hectáreas. Tenemos una biodiversidad especial. El río Paraná, el Luján, varios afluentes, tenemos diversidad en especies, tenemos el Cerro de los Pantanos. Recuperamos 20 hectáreas que el municipio había cedido hace más de veinte años y queremos generar un mercado concentrador y de comercialización de productos ecológicos.

Por otra parte, coy con la adhesión al débito automático de las tasas regalamos composteras. Y con la próxima emisión de boletas de este mes, vamos a entregar semillas. Favorecemos el compostaje y las huertas familiares. Por otro lado, hace dos años empezamos el proceso de reciclado. Avanzamos todo el tiempo en el desarrollo de una economía circular y sustentable. Lo bueno es que en este tema logramos el consenso de todas las fuerzas políticas, aún cuando nos estamos disputando el liderazgo en el distrito.

P.: Según los operadores inmobiliarios, Escobar es una de las localidades elegidas por mucha gente que, a raíz de la pandemia, quiere irse de la Capital Federal en busca de calidad de vida. ¿Está preparado el distrito para recibir una ola migratoria?

A.S.: Sin dudas. En los últimos 15 años Escobar duplicó su población. Por cada punto que crece la provincia Escobar crece 1.4. Hay un impulso enorme en este sentido. Hay boom de consultas y ventas de lotes. Mucha gente está aprovechando el costo mínimo histórico del valor de la construcción en dólares y el precio conveniente de los lotes que vienen depreciados desde hace años. También hay muchas dudas sobre qué ocurrirá con las vacaciones, eso hace que muchos que habitualmente viajan, estén pensando en alquilar algo con pileta, en contacto con la naturaleza. Somos conscientes de que si gestionamos bien va a ser un golazo, y si lo hacemos mal va a ser un caos.

P.: ¿Qué Escobar imaginás pospandemia?

A.S.: La pandemia generó una necesidad de repensar todo este año y probablemente todo el 2021. Hoy la salud es prioridad. El impacto económico en la sociedad y en las arcas municipales fue muy grande. Y una necesidad de tomar medidas de urgencia. Renovamos el mandato con muchos sueños y proyectos. Ahora tenemos que tener la humildad de repensar todo y ver qué podemos continuar, que debemos modificar y que cosas nuevas tenemos que hacer de acá en el corto, mediano y largo plazo.

P.: ¿Cómo le pegó la pandemia al sector pyme?

A.S.: Durísimo. Cerraron muchísimos comercios. Antes de la pandemia la avenida Tapia de Cruz (la más tradicional de la localidad) no tenía un solo negocio vacante y hoy hay varios locales en alquiler. Desde el lunes pasado sacamos una ordenanza que exime por cuatro meses de tasas a 4.300 comerciantes. También vamos a eximir de habilitación de acá a fin de año a todos aquellos que quieran reabrir un comercio o modificar el rubro.

P.: En términos de recaudación municipal, ¿cómo los afectó el covid-19?

A.J.: No solamente se cayó la recaudación sino que además disminuyó la base tributaria porque hay menor cantidad de contribuyentes. Pero ojo, también hay industrias que se están radicando en el distrito, otras que se agrandan, como es el caso de los laboratorios, bioquímicas, empresas de logísticas. Hay un nuevo Parque Industrial en plena expansión. Muchas empresas se están instalando ahí.

P.: ¿Hay tomas en Escobar?

A.S.: Sí. Estamos complicados. Es un tema grave y nos estamos ocupando. En general nos va muy bien.

P.: ¿Una deuda pendiente de tu gestión?

A.S.: Necesitamos mejorar las conectividades, el sistema de tránsito, reforzar todo lo que tiene que ver con tecnología y modernización del Estado. Necesitamos más hoteles. Pero vamos por el buen camino. Estamos diseñando un Estado Municipal moderno que no solamente mira servicios como el ABL sino que gestiona salud, internet, educación.

En 4 años abrimos cuatro jardines de infantes, un secundario, un polo de educación con once universidades. Vemos un distrito que acompaña mucho el desarrollo del comercio. Y estamos gestionando para los vecinos. La pauta del municipio, en vez de usarla para hablar del intendente, la usamos para promocionar los comercios locales, para organizar el microturismo, para fomentar el desarrollo de las empresas. Vamos a la vanguardia y generamos una cultura urbana y social que es la que queremos que se instale para el resto de las generaciones.