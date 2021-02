Jorge Macri: "El trabajo es lo que nos salva y el Estado es el que tiene que generar las condiciones para crecer"

En la visita, Jorge Macri conversó con Gerónimo Garvie, Gerente General de “King Agro”, una PyME con más de 25 años de experiencia dedicada al desarrollo y producción de una nueva generación de maquinaria agrícola con tecnología de fibra de carbono.

El Presidente del PRO en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó: "Tenemos que entender que el Estado tiene que nivelar desigualdades pero también apoyar y valorar al que invierte y trabaja".

El jefe comunal también enfatizó: "No es uno u otro, son ambos y al Estado lo fortalece el crecimiento, una sociedad pujante, con trabajo. No se puede redistribuir lo que no se genera. Crecer es la respuesta al desempleo, a la inseguridad, y a la falta de oportunidades".

Posteriormente los intendentes recorrieron las obras que se realizaron en la costanera de Campana. "Es una alegría que la costanera de Vicente López haya servido como impulso para que los campanenses hoy puedan disfrutar de este espacio al aire libre", cerró.