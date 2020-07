Mayra Mendoza dio positivo al test de Covid-19

WhatsApp Video 2020-07-25 at 20.48.17.mp4

Según se informó desde el municipio, la jefa comunal comenzó a sentir síntomas, se realizó el hisopado correspondiente y se confirmó el diagnóstico.

“Como dijimos en más de una oportunidad, el virus no es culpa de nadie y cuidarnos es tarea de todos. Voy a mantenerme aislada durante un tiempo como indica el protocolo sanitario. Mientras tanto seguiremos trabajando desde casa por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes”, afirmó Mayra Mendoza.

En un video dirigido a los vecinos, les solicitó que no salgan de sus casas si no es indispensable o no realizan tareas esenciales.

Mendoza se encontraba aislada en su domicilio desde hacía 48 horas, luego de que una empleada municipal diera positivo. "Soy un contacto estrecho de ella, así que activamos el protocolo y entro en aislamiento preventivo", había dicho en Twitter.

Esta es la segunda vez que la intendenta de Quilmes debe aislarse desde el comienzo de la cuarentena. Ya lo había hecho en mayo pasado tras una visita a las obras del Hospital Iriarte cuyo director, Daniel Abarquero, y otros médicos se habían contagiado. En esa oportunidad, el hisopado le dio negativo.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo; los secretarios Cecilia Soler, Alejandra Pietro, Alberto de Fazio, Ángel García y Claudio Carbone; y otros colaboradores cercanos tendrán que mantener aislamiento preventivo durante dos semanas ya que forman parte de sus contactos estrechos.