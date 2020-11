Achával: "Un Estado presente es la posibilidad concreta de transformar vidas"

Entrevista a Federico Achával

P.: ¿Cuál fue la inversión del municipio para implementar este plan?

F.A.: El municipio en lo que va la pandemia invirtió más de 1.300 millones de pesos en todo lo que te dije, pero también en incorporar más de 500 profesionales al sistema de salud. La otra decisión que tomamos fue trabajar en prevención y eso significaba trabajar en el testeo, y somos el municipio con mayor cantidad de testeos de la provincia de Buenos Aires. Eso nos permitió pasar de ser uno de los municipios con mayor cantidad de casos cada 100 habitantes o encontrarnos dentro de los 3 municipios con mejores indicadores de la provincia y de la región, porque trabajamos muy proactivamente en la prevención. También hicimos acompañamiento alimentario, porque veníamos de una Argentina que ya había tomado la decisión de dar una pelea muy fuerte contra el hambre, en Pilar ya habíamos armado la mesa de Argentina y Pilar contra el hambre, teníamos que hacer una inversión social muy importante. Tomamos la decisión de en el marco de la pandemia acompañar a más de 4 mil adultos mayores que cobran la jubilación mínima. También unirversalizamos el sistema alimentario escolar. Recibimos un municipio que estaba devastado en el sistema de salud, en el sistema de acompañamiento alimentario, también el sistema de seguridad absolutamente desfinanciado y sin un plan de seguridad, y esta pandemia nos abocó a resolver estos problemas.

P.: ¿Cómo es la doble agenda de atender la emergencia pero al mismo tiempo los temas estructurales?

F.A.: Es una decisión de un Estado presente, eso que parece una abstracción a los que nos toca la gestión territorial es lo que modifica la posibilidad concreta y real de transformar vidas, y de lógicamente garantizar derechos. Hay cuestiones estructurales, nosotros en ningún momento pese a la pandemia dejamos de pensar lo que pensamos porque tenemos coherencia política. Creemos por ejemplo que la educación es un factor de igualdad fundamental, por eso celebramos nuevamente estar entregando las netbook para los chicos de las escuelas públicas que además marca los que significó el haber discontinuado ese proceso que hubiese simplificado el proceso de continuidad pedagógica, que hubiese simplificado la brecha digital que hoy existe, y si bien lo estamos implementando que distinta hubiese sido la Argentina si durante los cuatro años del gobierno anterior ese programa se hubiese continuado. También en la pandemia presentamos el proyecto de la Universidad Nacional de Pilar porque entendemos que tenemos que pensar en el desarrollo de Pilar.

P.: Más allá de los recursos, ¿cuánto depende de un intendente para gestionar bien?

F.A.: Hay dos cuestiones para atender. Es muy importante en este contexto la articulación con el gobierno nacional y provincial. Hemos trabajado permanentemente en conjunto. Y enfrenamos la pandemia teniendo en claro que había una decisión del gobierno nacional de priorizar la vida y la salud, y eso baja un paraguas de política pública de como llevar adelante un proyecto político inclusivo, que tenga sustento. Y es muy importante porque los municipios tenemos la facilidad de resolver los problemas de la dinámica diaria pero también somos conscientes que para los cambios estructurales muchas veces necesitamos del acompañamiento de la Provincia o del gobierno Nacional, y eso da la vocación de transformación muy importante. Después de eso tiene que haber una gestión que resuelva y en concreto los problemas de la gente, que tiene que estar en la planificación para la asignación de recursos. Por ejemplo, tomamos la decisión para el año que viene de seguir invirtiendo en salud porque se va la pandemia y logramos diagramar un sistema de salud y tenemos 36 salas de atención primaria que deben seguir funcionando, al igual que los hospitales. Los municipios son los que tienen la posibilidad de transformar de manera más directa la vida de sus ciudadanos.

P.: ¿Cómo avanza el plan de Fortalecimiento de Seguridad?

F.A.: Ya firmamos el convenio y además nosotros habíamos tomado la decisión de una inversión muy importante en materia de móviles porque realmente nos encontramos con un parque automotor absolutamente devastado. Nos encontramos que los choferes de las patrullas no sabían manejar, o las personas que estaban en el centro de monitoreo no habían tenido una capacitación. Ahora nosotros en los próximos días estamos recibiendo los primeros 40 móviles que vamos a estar incorporando para el patrullaje de las cuadrículas, una parte para la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otra para la nuestra guardia urbana.

Achaval 1.jpeg

P.: La presión sobre el suelo es fuerte en el conurbano y en Pilar se ha dado el desarrollo de los barrios privados, ¿Cómo pensás la urbanización?

F.A.: Pilar par poner en perspectiva tiene un atraso en materia de infraestructura impresionante. Por fuera de las urbanizaciones cerradas que en Pilar tenemos 180, solamente el 19% de Pilar tiene agua corriente y cloacas, si vas a muchas localidades del distrito no tenés acceso a internet, con lo cual la capacidad de desarrollo es muy limitada. Estamos planteando tres ejes fundamentales en materia de infraestructura. El primero es transformar los barrios mejorando la circulación y el entorno, lo otro es con una decisión estratégica porque estoy convencido de que Pilar tiene un potencial industrial aun sin desarrollar y queremos que eso no se organice solo desde el sector privado, sino que sea el Estado con la generación de infraestructura que oriente hacia donde se desarrolla industrialmente nuestro distrito. Y lo otro tiene que ver con la conectividad que aun es muy deficiente por eso estamos trabajando con el ENACOM y las prestatarias lo que nos va a permitir desarrollarnos en la economía del conocimiento.

P.: ¿Qué importancia le das a la articulación público-privado?

F.A.: Creo que es una discusión que se zanjó claramente con la pandemia, la necesidad de un Estado presente, un Estado articulador que ordene y marque las políticas públicas de un país hace la diferencia del desarrollo, después podemos discutir cuáles son esas políticas, pero hoy el rol del Estado en la Argentina y en todo el mundo es indiscutido. No hay Estado en el mundo que no haya enfrentado esta pandemia con la decisión de hacerse cargo y entregando subsidios a las personas y a las empresas. Lo mismo en la Argentina con a decisión del presidente Alberto Fernández con el ATP y el IFE, un Estado que decidió no mirar para otro lado. Está demostrado que se necesita de la inversión del Estado para salir de estas crisis. Y a los municipios también nos toca ese rol. El Estado pensando en el crecimiento pero con inclusión social es fundamental, y en marco de la pandemia se demostró mucho más.

P.: ¿Creés que a partir del diálogo político puede surgir una nueva forma de hacer política?

F.A.: El diálogo es fundamental y necesario. Realmente tenemos el desafío en la Argentina para plantear cuáles son las políticas públicas que queremos para los próximos años y en ese sentido tenemos que trabajar todos, no solamente desde la política sino con todos los actores que representan los intereses de la Nación como los gremios, la industria, el comercio, lo financiero. Hay que desarrollar una mesa de diálogo permanente, pero un diálogo sincero y constructivo y entender las diferencias. El desafío es encontrar el equilibrio en una discusión sincera y madura. Hay que ser transparente de cara a la sociedad de los intereses que representa cada uno, ahí si tenemos la posibilidad de pensar la Argentina hacia adelante.

P.: ¿Cómo analizás el rol de la oposición de Juntos por el Cambio?

F.A.: No toda la oposición es igual. Hay algunos que no entienden lo que significa las responsabilidades políticas cuando uno está en la oposición, que no significa que no puedan tener miradas distintas sobre la realidad o que tengan propuestas distintas, en el disenso hay una riqueza enorme, el problema es que hay parte de la oposición que pretende que a la Argentina le vaya mal para volver a ser gobierno, y ahí uno tiene que tener la responsabilidad para saber con quién se puede tener un diálogo sincero.

P.: ¿Cuáles son los ejes de la agenda pospandemia?

F.A.: Presentamos el presupuesto y refleja cuál es la vocación del gobierno para el año que viene, y lo que mostramos es una vocación de hacernos cargo del atraso que tenía Pilar, del abandono en que estaban nuestros barrios y el abandono en garantizar derechos. Por eso en el presupuesto el área que tiene más recursos es la de salud, otra área tiene que ver con el acompañamiento social con una mirada no estigmatizante de lo que significa la pobreza, pensando en el trabajo como el gran ordenador social, y duplicamos la inversión en materia educativa particularmente porque Pilar tiene 110 establecimientos educativos con un atraso en materia de infraestructura impresionante. Y en ese marco también, programas de infraestructura y plan de seguridad. Además, que la cultura y el deporte vuelva a los barrios cuando pase la pandemia.

P.: ¿En 2023 por qué objetivo cumplido querés que se marque tu gestión?

F.A.: Ese es un compromiso que asumí el día en que tomé el cargo, creo que cada uno tiene una visión y a los que venimos a la política por vocación social hay una situación que Pilar tiene que resolver que es zanjar la profunda desigualdad que existe en nuestro distrito, y por eso es que creo tan firmemente en un Estado presente.