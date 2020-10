Buenos Aires: solo quedan dos distritos sin casos de Covid-19

Luego de siete meses de no presentar ningún caso de Covid-19, el intendente de Florentino Ameghino dio a conocer hoy el primer positivo local. “La llegada del virus era cuestión de días, horas, semanas. Era inminente", señaló en conferencia de prensa el jefe comunal, Calixto Tellechea. Y agregó que "no podíamos ser el único distrito en el mundo que el virus no nos visitara”.