Capilla del Señor, una ciudad de película

“Porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños. No. O que uno de ellos aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines. No. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo, saludó muy amablemente, pidió una botella de Old Smuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto?”.