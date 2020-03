Coronavirus en La Plata

Para llevar adelante diversas campañas, La plata tuvo que poner a disposición una serie de recursos propios. “Presentamos, además, una nota en migraciones para que nos informen de los platenses que entraron en la ciudad provenientes de los países con mayor cantidad de infectados desde el 6 de marzo en adelante para tomar las medidas necesarios. Si no pedíamos el informe nosotros no lo teníamos. No es una crítica. Pero no se puede subestimar este tema”.