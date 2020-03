Los municipios, primera barrera contra el coronavirus

gestionescobarhoy.jpg

“Fue una reunión tan necesaria como positiva. En representación de los vecinos de Escobar agradecí todas las medidas que se están tomando y solicité poner especial atención en la asistencia alimentaria para las familias más vulnerables. Al mismo tiempo, propuse que los estudiantes avanzados de Enfermería de todo el país puedan colaborar con nuestro sistema de salud mientras estamos atravesando la crisis, para que los enfermeros y enfermeras más experimentadas atiendan las situaciones de emergencia. Estamos todos juntos buscando soluciones para afrontar este momento”, explicó Sujarchuk.

3| Estrictos controles en San Fernando

San Fernando cumple las directivas del Estado Nacional para evitar o disminuir los contagios persona a persona por Coronavirus, cuyo eje es que los vecinos cumplan la cuarentena. Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Primero y principal comunicarles a todos los vecinos tranquilidad, porque el Municipio está presente con todos sus servicios. Y en segundo lugar, que estamos realizando controles de seguridad y sanitarios de todos los sectores del distrito: zona Centro, Virreyes Oeste, calle Avellaneda y distintos barrios de San Fernando por la cuarentena. Armamos un protocolo de seguridad y sanitario en conjunto con nuestros médicos y la Policía de la provincia, donde ponemos todos los elementos de seguridad del Municipio a favor del vecino”. Y agregó: “Es muy importante que el vecino entienda que cuando se pone en la calle un vehículo o un vecino es a favor de la comunidad, no en contra de nadie, porque lo que queremos es cortar la cadena de contagio, que es lo que no sucedió en Europa, como se ha visto por televisión o relatos de conocidos, y no queremos que nos pase a nosotros”, explicó respecto de las acciones.

4| Contención psicológica por cuarentena

Ante el aislamiento social y obligatorio decretado por el Gobierno nacional, el Centro de Desarrollo y Fortalecimiento “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente de la Secretaría de Niñez, Familia y Comunidad de San Isidro, brinda contención psicológica telefónica a quienes lo necesiten. Para esto se puso a disposición a los equipos de atención psicológica del Centro que orientarán cómo atravesar esta situación, y las posibles consecuencias que trae aparejada a la vida diaria, como incertidumbre, angustia, miedo o problemas de convivencia. Los interesados deben llamar al 4512-3148/49, dejar un nombre y teléfono de contacto, y un profesional se comunicará a la brevedad.

san isidro gestionhoy.jpg

5|Quilmes: más de 110 “puntos solidarios”

El Municipio de Quilmes informa que ya están en funcionamiento los “Puntos Solidarios” a lo largo de todo el territorio quilmeño, donde se cocinará y brindará el almuerzo diariamente para los vecinos y vecinas que más lo necesitan. Esta iniciativa, impulsada por el Comité de Emergencia conformado por la intendenta Mayra Mendoza, se realiza de forma articulada con organizaciones sociales, la Iglesia y soldados del Ejército argentino con el objetivo de llegar a cada barrio de la ciudad.

PHOTO-2020-03-25-14-04-54.jpg

“Estamos trabajando fuertemente en la prevención del contagio, así como también en el cumplimiento de la cuarentena obligatoria y la asistencia social en los barrios más vulnerables. Siempre sostuvimos que es fundamental un Estado presente que tenga al ser humano en el centro de sus políticas y en situaciones como las que hoy vivimos esto se vuelve absolutamente imprescindible para proteger la vida y la salud de nuestro pueblo”, afirmó Mendoza, quien coordina y comanda el Comité de Emergencia en el distrito.

El Mapa está conformado por más de 110 Puntos Solidarios que se han distribuido estratégicamente en todo el distrito, están ubicados según se indica en el diagrama adjunto, para que todas las vecinas y los vecinos de Quilmes que lo necesiten se acerquen. En el caso de las escuelas, estas cocinarán únicamente los días hábiles.

6|Iniciativa virtual #UnidosDesdeCasa

En el marco de la Emergencia Sanitaria por el coronavirus, además de la coordinación operativo con los equipos de salud y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, impulsó una iniciativa dirigida a las familias que cumplen con la cuarentena y el aislamiento social preventivo.

PHOTO-2020-03-25-16-14-19.jpg

Desde la Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de Concordia se comenzó a emitir la iniciativa #UnidosDesdeCasa. Dos veces al día se actualizan contenidos específicos a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad, tanto en Facebook como en Instagram. En el horario de las 17 y de las 20, artistas, escritores, profesores de gimnasia, chef, nutricionistas y psicólogos, comparten sus conocimientos y ayudan a que la vida en cuarentena sea más amena.

“La cuarentena implica un cambio abrupto en la rutina de muchas personas, por eso surge esta iniciativa para mantener unidos a los vecinos, más allá del distanciamiento social preventivo”, comentó Francolini sobre la propuesta.

7|Lanza una serie de dibujos animados

More y Nito es el nombre de la serie de dibujos animados que estrenó el Municipio de Moreno. Se trata de una propuesta educativa y de entretenimiento en la cual una niña y un niño morenenses que son hermanos aprenden y juegan, a la vez que transmiten enseñanzas y valores.

En el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio establecido por el gobierno nacional, estos dos hermanitos contarán historias y juegos, brindarán consejos para hacer la tarea y muchas cosas más. “More y Nito” está destinada a niñas y niños, y es ideal para compartir con toda la familia.

MACRI.jpg Jorge Macri.

Jorge Macri: "Hay tres objetivos centrales: salud, contención social y alimenticia, y seguridad para garantizar que no se propague el virus. Todos queremos garantizar el aislamiento; acá no hay banderas políticas”.

Julio-Zamora.jpg Julio Zamora

Julio Zamora: "Hemos decidido designar al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavídez como centro de atención de la pandemia para mediana y alta complejidad para todos los vecinos”.

SUJARCHUK.jpg Ariel Sujarchuk

Ariel Sujarchuk: "En representación de los vecinos de Escobar agradecí todas las medidas que se están tomando y solicité poner especial atención en la asistencia alimentaria para las familias más vulnerables”.

ANDREOTTI.jpg Juan Andreotti

Juan Andreotti: "Hemos hecho una gran inversión en nuestros hospitales para atender y prepararnos frente a esta pandemia. Todo este esfuerzo va a salvar muchas vidas si respetamos la cuarentena”.

POSSE.jpg Gustavo Posse

Gustavo Posse: "Es importante reunir los esfuerzos de Nación, provincia y municipios. Vamos a estar coordinados en las políticas relacionadas con la pandemia y se va a concentrar la información en un mismo lugar”.