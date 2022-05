Los municipios sacan músculo territorial para promover la Ficha Limpia nacional

Pese a que a nivel nacional el proyecto parece estancado, los gobiernos locales bonaerenses tomaron la decisión de salir a jugar en el ámbito municipal para, de esa forma, lograr dar el impulso necesario para poner el tema en agenda.

El primero en dar el paso fue el ejecutivo de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse. A través del decreto 915, firmado por el intendente radical, se estableció que las personas condenadas por delitos dolosos graves no podrán ser designadas como funcionarios públicos municipales dentro del Órgano Ejecutivo Municipal. Según explicaron desde la municipalidad, algunos de los delitos que abarca esta resolución son aquellos relacionados con hechos de corrupción o que conlleven inhabilitación específica para ejercer cargos públicos.

También se contemplan condenas por femicidio, violencia de género o abuso sexual; delitos contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y orden constitucional, contra el orden económico y financiero.

“Tiene la importancia de que fue una iniciativa del ejecutivo municipal pero que encarnaba un sentir de todas las fuerzas políticas de San Isidro y esto se vio de manifiesto en que fue refrendada en el Concejo Deliberante. Las acciones desarrolladas en el municipio de San Isidro muchas veces resultan ser un eje de referencia para otras jurisdicciones y también para la comunidad ya que generan un efecto multiplicador que resulta beneficioso. En este caso buscando responder a las inquietudes de la sociedad en su conjunto respecto a cómo debe ser y actuar tanto la dirigencia política como cualquier funcionario que esté al servicio del vecino”, sostuvo en diálogo con Municipios el jefe comunal.

Y en relación a la parálisis nacional agregó que “se trata de un proceso. Sucede en muchas ocasiones que los municipios, por esa cercanía que nos caracteriza en el modo de relacionarnos con los vecinos, nos permite accionar o interpretar las demandas de manera anticipada a que llegue a otros niveles de gobierno. Es posible que en este tema, como en otros, primero haya una toma de conciencia en el nivel de gobierno local y que luego se reproduzca en otros niveles de gobierno. En otras ocasiones hay temas que se dan al revés, de lo nacional a lo local”.

En la misma línea, y también diálogo con este diario, el impulsor de la plataforma Ficha Limpia, Gastón Marra, sostiene que “es más difícil oponerse a este tipo de iniciativa en los municipios. Pero hay que entender que son requisitos menos estrictos que aquellos que se nos piden a los ciudadanos para entrar en la administración pública, municipal, provincial o nacional. Lo que nosotros pedimos que los políticos bajen un poco esa vara. Que haya una condena en primera o segunda instancia”.

Y añade que “lo que más me indigna y enoja es que no se dé el debate. No se trata de algo en favor de la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo, El Movimiento Popular Neuquino, el PRO o Hacemos Córdoba. En Salta lo impulsó el peronismo y en San Juan también lo pidió el gobernador Sergio Uñac. Es un debate que está pidiendo la sociedad civil”.

La referencia de Marra tiene que ver con la estrategia que empezó a tomar el movimiento con el objetivo de poder generar el debate. Luego de no avanzar en la Nación, la táctica fue comenzar a instalar el tema en las provincias, donde tuvo también su repercusión. En abril pasado Jujuy se convirtió en la cuarta jurisdicción nacional en aprobar el proyecto de Ficha Limpia y se sumó a Mendoza, Chubut y Salta.

En Córdoba, por caso, no avanzó en el ámbito provincial, pero sí en algunos distritos como Pilar, Jesús María, Villa de Soto y Almafuerte. En Buenos Aires ya son 27 los municipios donde se presentó la iniciativa.

Uno de los más recientes fue Tres de Febrero. Allí, el jefe comunal Diego Valenzuela presentó en el HCD local, un proyecto de ordenanza para implementar la Ficha Limpia, iniciativa que no le permitirá ejercer cargos públicos en el Ejecutivo municipal a quienes se encuentran condenados por delitos contra la administración pública.

“La importancia de la Ficha Limpia es institucionalizar un debate que es de sentido común: no puede haber espacio en la función pública para personas condenadas, especialmente por delitos de corrupción. Si bien los funcionarios designados tienen que presentar, por ejemplo, el certificado de antecedentes penales, no es lo mismo que institucionalizarlo por una ordenanza o ley”, le dice a Municipios el jefe comunal.

Y suma: “Creo que hacerlo a nivel local fortalece la posibilidad de implementarlo a nivel provincial y nacional. Vengo acompañando iniciativas tanto de la Coalición Cívica de Elisa Carrió y equipos como el de Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y gente del PRO.

Es importante dar esa señal de transparencia y de promoción de las personas honestas en la gestión pública”.

Y sobre la postura nacional, opina que “obviamente esto requiere de consensos. Hay una mirada de parte del Frente de Todos y el kirchnerismo que, como pasa con la Boleta única, no lo priorizan en la agenda institucional y es algo que tiene que ver con los valores republicanos, con la ética pública. Esto es identitario para Juntos y por eso me parece muy importante que empujemos todos”.

Claro, no en todos los distritos se corrió la misma suerte. En José C. Paz, donde gobierna Mario Ishii, la oposición presentó el proyecto 20 días atrás y la semana pasada fue rechazado y archivado”.

“Los representante de los vecinos planteamos lo que ellos nos piden. Y se da un doble juego desde abajo y desde arriba para que los temas puedan ser tratados. Nuestro objetivo era darle más transparencia a la democracia, pero siempre existe la traba del Frente de Todos”, dice en diálogo con este medio, Matías Ferreiros, concejal del PRO local.

Solo resta saber si realmente la fuerza realizada por los gobiernos locales tendrá su réplica provincial y nacional. Para eso, habrá que esperar.