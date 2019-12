Peronismo no logra unidad y se rompe en tres en HCD

De esta manera, el PJ tendrá tres representaciones: la más numerosa, con cinco concejales, estará a cargo de Ariel Archanco, alineado con Florencia Saintout, la excandidata a intendente de La Plata en las últimas elecciones. Victoria Tolosa Paz, quien estará al frente del Consejo Federal de Políticas Sociales, tendrá a su tropa de tres ediles dirigidos por Guillermo “Nano” Cara; mientras que el Frente Renovador seguirá con sus dos legisladores, con Virginia Rodríguez al frente.

El quiebre no es novedad. Saintout, de La Cámpora, y Tolosa Paz, del PJ, nunca se llevaron bien. En la interna partidaria se sacaron chispas. Y la poca diferencia de votos que llevó a la exdecana de la Facultad de Periodismo a ser candidata fue lo que terminó de encender el fuego entre ambas. En las PASO, la nueva integrante del gabinete de Alberto perdió por menos de un punto y no reconoció nunca la derrota por más que en las fotos se mostró siempre alineada a la ganadora. Los resultados, en lo concreto, mostraron que no tenían los mismos votantes.

El grueso de los votos de Tolosa Paz no se quedó con Saintout y Julio Garro, de Cambiemos, logró la reelección.

Lo sucedido en La Plata es la primera muestra de un peronismo que llegó unido a los comicios, pero que, este caso, ni siquiera logró asumir en conjunto. Lo ocurrido en la Ciudad de las Diagonales no cayó nada bien en el ámbito provincial. La posibilidad de que otros bloques de distintos municipios puedan seguir esta misma línea mantiene en vilo a los intendentes.

El viernes pasado, los referentes del Frente Renovador ya habían anticipado que, en caso de que no se lograse la unidad, conformarían un bloque independiente ya que no querían quedar en el medio de una disputa personal.

En lo concreto, el PJ pasó de contar con 10 concejales a tener tres espacios: uno de cinco, otro de tres y uno más de dos. Lo que no se sabe aún es si trabajarán como interbloque. Las diferencias están muy marcadas. Y las broncas cruzadas. La jornada del lunes no terminó de la mejor manera y, por el momento, los concejales no quieren saber nada con actuar en conjunto. “Hay que dejar que pase el verano. En marzo seguro las cosas estén más calmas y podamos seguir con la voluntad del pueblo”, asegura uno de los concejales involucrados.