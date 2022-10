Sólo 7 de los 135 intendentes bonaerenses avisaron que no irán por un nuevo mandato

La discusión sobre la interpretación de la ley trajo conflictos internos tanto en el Frente de Todos como en Juntos. Y, algunos de ellos, continúan hasta el día de hoy. Pero como suele pasar en política, la página ya cambió y hoy el foco ya está puesto en otro lado.

En concreto, para las elecciones del 2023 no habrá ningún intendente imposibilitado de participar por un nuevo mandato consecutivo. Y, de esta manera, los 135 alcaldes podrán postularse para intentar continuar en el cargo.

tmuni-katopodis.jpg

Sin embargo, un grupo muy reducido de alcaldes ya comunicó por alguna vía que no se presentarán en los futuros comicios.

En total, son siete los intendentes que desistieron de participar. Aunque, según pudo saber este medio, la lista podría engrosarse. Eso sí, no mucho más.

La noticia de que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (FdT), no retornará a San Martín para competir por un nuevo mandato llamó la atención. Eran muchos los que descontaban que el funcionario nacional, tal y como hicieron Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juanchi Zabaleta (Hurlingham) adelantaría su regreso para dar la pelea en el pago chico. Pero no.

Katopodis comunicó la semana pasada Fernando Moreira, actual jefe comunal, “es el dirigente y compañero que va a tener el respaldo de la sociedad de San Martín”. Y con esa frase confirmó que no se presentará.

“Iniciamos un proceso de transformación en San Martín hace once años, ese proceso lo está liderando Fernando Moreira, el intendente actual, y que está haciendo con muchísima seriedad y responsabilidad, tocando cada rincón”, agregó Katopodis.

tmuni-ngrindetti.jpg

De esta manera, Moreira irá por una reelección que, en los hechos, no lo es. Ya que no fue electo. Pero con la fuerza de la obra pública que el funcionario nacional le imprimió al distrito.

No será el único. Uno de los primeros en comunicar su decisión de no continuar fue Héctor Gay (PRO), a cargo de Bahía Blanca. Y el anuncio no cayó tan bien puertas adentro. Sucede que en el interior del partido amarillo consideran que se abrió la puerta antes de tiempo y que “se colaron varios dirigentes que deberían tener mayor humildad”.

“Antes de que se modifique la ley de las reelecciones indefinidas ya había dejado en claro que no iría por un nuevo mandato porque tengo la convicción de que dos períodos al frente de un distrito, en su correlato con lo que sucede en Nación y en la Provincia, es suficiente”, sostuvo Gay sobre los motivos para no continuar al frente.

Y añadió que “el desgaste en lo personal es grande y para la sociedad, también. Por eso es necesario hacer relevos para que otra gente llegue con alternativas y propuestas diferentes. Por eso digo que la ley anterior era muy sabia y si bien algunos me endilgan que lo anuncié demasiado pronto, algo que generó una situación política interna, en esta dispersión política que tenemos, incluso en nuestra coalición, insisto en que honro la palabra”.

La senadora bonaerense Nidia Moirano (PRO) y su par Andres de Leo (Coalición Cívica) son algunos de los interesados en ir por el sillón principal. Pero también suenan el legislador radical Lorenzo Natali (UCR) y el exdiputado provincial Santiago Nardelli (PRO).

Desde el sur bonaerense, más precisamente de Berazategui, el jefe comunal Juan José Mussi (FdT) argumentó el año pasado que “yo ya estoy grande y tengo que pensar quién va a quedar en mi lugar”, antes de explicar que su sucesor saldría de aquel dirigente que mejor mida entre varios postulantes.

Mussi, de 81 años, es uno de los pocos barones que tomó la decisión de bajarse solo tras cinco mandatos entre etapas diferentes como jefe comunal.

Otro intendente del sur que tampoco dirá presente en las elecciones de 2023 como candidato a intendente es Néstor Grindetti (PRO). El jefe comunal de Lanús se mueve hoy como aspirante a la gobernación y ya le dio su bendición al jefe de Gabinete local y secretario de Seguridad, Diego Kravetz, quien también es el hombre que puso en marcha la marca “Hacemos” como un espacio donde los dirigentes peronistas que no se referencien en el kirchnerismo puedan encontrar un lugar de contención, sobre todo, en la tercera sección.

tmini-macri.jpg

La presidenta del bloque de Juntos por el Cambio en Lanús, Silvina Recalde, expresó en los últimos días que, de cara al escenario electoral del 2023, “el candidato natural a suceder en la intendencia a Néstor Grindetti es Diego Kravetz”. Y agregó: “La verdad que dentro de Juntos somos un espacio donde confluyen fuerzas políticas con miradas distintas, pero eso no significa que no podamos llegar a un acuerdo de cara al año que viene en la manera de resolver nuestra interna”.

Claro, habrá que ver de qué manera actúa el radicalismo frente a este reposicionamiento interno.

El otro alcalde del Conurbano que también dejará su lugar es Jorge Macri, ministro de Gobierno de CABA con pedido de licencia de Vicente López. Y los motivos son simples: el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires competirá por el control de la Ciudad.

Y, de esta manera, cumplirá con aquello que ya había adelantado tiempo atrás: allanarle el camino a la actual jefa comunal, Soledad Martínez.

“Nadie es tan imprescindible. Hubo un Vicente López antes de mí y habrá un Vicente López después de mí. Voy a tratar de que sea alguien de mi equipo, si Dios quiere, Sole. Vamos a trabajar para que más mujeres lleguen a ser intendentas”, dijo en su momento el ahora funcionario porteño.

tmuni-yesa.jpg

Desde la Costa Atlántica, Martín Yeza (PRO) ya avisó que no se presentará en las elecciones del 2023 en Pinamar. “Creo en el valor de la alternancia y por eso en 2023 no me voy a volver a presentar como candidato a Intendente. Entiendo que Cambiemos nació para interpelar la cultura del poder en Argentina y proponer una mirada de gestión y valores distintas a las del poder imperante en 2015”.

Y sumó entre sus motivos: “La cultura de poder generó consecuencias de gestión y resultados. Argentina empeoró en la mayoría de los indicadores importantes para una sociedad. Si cada gobierno se dedicara a mejorar cada índice, cada 4 años hoy seríamos una democracia más sólida”.

Para terminar, desde el interior bonaerense, el radical Calixto Tellechea también se bajó de la contienda. Lo hizo, incluso, antes de terminar su segundo mandato como intendente: el 3 de octubre pasado, cuando coronó a Nahuel Mittelbach al frente y le dio su apoyo para el 2023.

El nuevo jefe comunal de Florentino Ameghino es el más joven de la Provincia con solo 28 años. Para entrar con todo en la población local, días atrás cerró un acuerdo del 130 por ciento para los trabajadores municipales y, de paso, dio a conocer que se bajará el sueldo en un 30 por ciento además de que donará parte de su salario al Hospital Municipal.

La lista podría crecer

Pese a que no dijeron nada al respecto, hay tres jefes comunales que tampoco se presentarían en 2023. Uno, sin dudas, es Gustavo Walker (FdT), el jefe comunal de Pila, quien por problemas de salud debió ceder su lugar a su hijo Sebastián, quien lleva las riendas del distrito en la actualidad y de seguro competirá por un nuevo período en 2023.

Lo mismo pasa con Juan Carlos “Chinchu” Gasparini (FdT) quien se encuentra atravesando una dura enfermedad y que en febrero pasado el gobernador Axel Kicillof sumó a su gabinete como interlocutor entre el ejecutivo y los jefes comunales en lo concerniente al Plan 6x6. En Roque Pérez, su lugar de origen, quedó al frente José Luis Horna.

Tampoco se sabe mucho sobre Alejandro Granados (FdT) quien tras pedir licencia durante la llegada del covid, retornó al distrito el año pasado y debió solicitar una nueva extensión. Quien cubre sus espaldas es su sucesor nato, Gastón Granados.

Para cerrar queda el caso de Javier Iguacel (PRO), quien pese a que no se manifestó al respecto, sería otros de los candidatos a no presentarse en Capitán Sarmiento en caso de insistir con su deseo de ser candidato a gobernador bonaerense a través de la corriente de la actual titular del partido amarillo y precandidata presidencial, Patricia Bullrich.