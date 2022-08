Suarez: "Necesitamos que el PRO abra el juego y entienda que la UCR tiene mucho para aportar"

Periodista: ¿Y desde qué lugar va a acompañar ese proceso?

Ulpiano Suarez: Yo quiero ser parte de ese equipo. Veremos desde qué lugar. Todos los mendocinos quieren gobernar la provincia Pero el cuándo va a ser una decisión conjunta. Ahora estoy abocado a la ciudad y entiendo que sería faltar al compromiso que tengo con la comunidad anunciar una candidatura. Es por eso que prefiero decir que ojalá algún día pueda ser gobernador.

P.: ¿Y qué rol tiene el radicalismo hoy dentro de Juntos a nivel nacional?

U.S.: Tal cual manifestaron los dirigentes nacionales, queremos tener un rol de más que importante a nivel nacional. Eso sí, no hay que pensar en una alianza electoral para ganar una elección. Ya tuvimos esa experiencia. Ganamos, pero no nos permitió gobernar como hubiésemos querido. Algo diferente a lo que logramos en la Provincia, con Cambia Mendoza, donde demostramos ser una coalición de gobierno. El desafío hoy es tener un protagonismo más fuerte. Con el aporte de Alfredo, Rody, Gustavo Valdés en Corrientes, Facundo Manes desde Buenos Aires y alrededores y Gerardo Morales como presidente del partido.

P.: ¿Considera que Cambia Mendoza puede servir como ejemplo a nivel nacional en caso de llegar a ser gobierno?

U.S.: Sí, porque de 2015 a 2019 no hubo una coalición de gobierno. Fue una coalición parlamentaria. Y entiendo que para lo que viene, que son tiempos difíciles, después de lo que pueda dejar esta gestión, vamos a requerir de un equipo consolidado. Con un plan para poder definir dónde vamos y poder planificar y formar equipos.

P.: Sin embargo hoy se ven muchos escenarios de grieta interna tanto en el PRO como en la UCR.

U.S.: Tenemos que superar la instancia de grieta. La grieta beneficia a un puñado nada más. Tenemos que pensar en una construcción amplia. Más allá de la moderación o lo confrontativo, como puede ser Patricia (Bullrich) o Alfredo o alguien más moderado como Horacio (Rodríguez Larreta). Lo que viene va a necesitar de muchos consensos. Con los gremios los movimientos sociales. Con todos los actores de la sociedad. Hay muchas posibilidades de ser una opción de gobierno y necesitamos más radicalismo y que el PRO abra el juego y entienda que más allá de los sondeos, la UCR tiene mucho para aportar y una base territorial importante.

Como todos los intendentes que asumieron en 2019, Suarez debió dar un golpe de timón tras la llegada de la pandemia y planteó un modelo de ciudad sostenible. Para esto, “generamos una gestión de triple impacto, sabiendo las responsabilidades y funciones del municipio; y fuimos más allá. Era fundamental el equilibrio y la armonía para poder establecer tres ejes de gestión transversales: desarrollo económico, inclusión social y cuidado del ambiente”, le dice Suarez a este medio.

_MG_0204.jpg

P.: ¿Y de qué manera activó el plan?

U.S.: En lo relacionado al desarrollo económico, los municipios no suelen involucrarse porque hay variables macro que no definen y hay políticas nacionales que nos superan. Entendíamos que más allá de la fortaleza en comercio, servicio, gastronomía y turismo que genera la ciudad, por ser el corazón metropolitano de la Provincia, había que agrandar la torta. Y decidimos darle lugar a la economía del conocimiento.

P.: ¿Con qué resultados?

U.S.: En un país donde la pobreza y la desocupación crecen, generamos oportunidades y planteamos a la ciudad como un gran parque de innovación tecnológico. Y ahora puede haber un joven programador en la cuarta sección trabajando para el mundo. A diferencia de la idea de un parque, nosotros planteamos a la ciudad con un gran parque. Y ahora genera empleo e ingresos.

P.: ¿Y cómo se logró?

U.S.: Hicimos programas para que las empresas den con el talento que buscan. No tenemos petróleo, viñedos, bodegas, ni hierro. Y en un contexto de pandemia, en cuanto a formación, logramos muy buenos resultados. Tenemos un alcance importante en habilidades y formación en oficio tanto para principiantes como para los que ya tenían interés. Logramos achicar la brecha digital y pudimos hacerlo a través de la capacitación y la formación para un empleo digital. Y también desde la conectividad. Estábamos mal en el ranking de acceso a internet de calidad. Trabajamos un año con prestadoras y logramos una normativa que permite una sana competencia que ordena el despliegue del tendido de fibra. Y logramos una articulación con los privados que en otros lugares no tienen. Vinieron Telecom, Claro y Telefónica y articularon con otras locales. En los próximos meses, vamos a confirmar que somos la ciudad con mejor conexión del país.

DSC_0407.jpg

P.: Pero tuvieron que pasar por la pandemia, como todos. ¿Cómo fue el impacto?

U.S.: En virtud de las restricciones trabajamos con un semáforo. Desde el 2020, habíamos previsto un plan de obra y reasignamos recursos para acompañar a los sectores y actividades que quedaron afectados. Trabajamos junto al gobierno provincial para generar protocolos diferentes. Pero nosotros no cerramos todo. Mantuvimos en funcionamiento muchas áreas para que el turismo interno vuelva en julio 2020. Y reactivamos antes.

P.: ¿Y cuál fue el resultado?

U.S.: Hoy, con el tiempo, podemos decir que esa estrategia fue acertada. Tuvimos mejores datos que quienes cerraron todo. En Mendoza no cerró un solo hotel. Por el contrario, abrieron. Y tenemos de marzo 2020 a ahora, 800 nuevos comercios. En un país donde nos pega el desempleo, se tomaron de 4 a 5 empleados por cada lugar.

P.: ¿Esa cantidad de comercios llevó a repensar el plan local?

U.S.: Esto nos permitió posicionarnos como un centro comercial a cielo abierto. Con un fortalecimiento del sector gastronómico que nos va a permitir en los próximos días avanzar para consolidarnos como un destino gastronómico internacional: vamos a ser la ciudad del maridaje. Somos capital internacional del vino, somos la ciudad del primer encuentro con el vino y a eso le sumamos más de 350 restaurantes. Ahora buscamos que se incorpore con el cliente la experiencia del maridaje para que pueda articular con los vinos de Mendoza .Venimos trabajándolo. El turismo gastronómico es muy importante y queremos que la gente venga. Vamos a salir a competir con Buenos Aires y Lima.

ulpiano.jpg

P.: Nombraba la inclusión social como otro eje.

U.S.: Sí, porque todavía hay más para seguir trabajando. La pobreza sigue golpeando. La pandemia generó un impacto fuerte. Y ahora estamos trabajando para consolidar la ciudad de Mendoza como única. Las grandes ciudades se caracterizan por tener su conurbano. Y nosotros pensamos en una ciudad que tenga acceso a los mismos servicios. Por eso avanzamos en la urbanización de barrios del oeste.

P.: ¿Y en torno al medio ambiente?

U.S.: Nuestro trabajo nos permitió un financiamiento histórico de parte de Naciones Unidas a nivel municipio. Por primera vez, fuimos seleccionados junto a Salta, Ushuaia, Mar del Plata y CABA. Y vamos a tener un financiamiento de 3 millones de dólares para agenda ambiental.

P.: Le cambio de tema para terminar. Cuál es la importancia de ser el vicepresidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), la red de ciudades iberoamericanas de la que Mendoza forma parte y que el año que viene será sede mundial.

U.S.: La ciudad integra el Cideu desde el 2016. Es un proceso liderado por Barcelona. Y se fueron sumando distritos como CABA, Rosario, Mendoza, Córdoba y nuestro objetivo es sumar más. También forman parte Santiago de Chile, Asunción, Montevideo y San Pablo. La importancia de la red es la de avanzar en el desarrollo estratégico urbano para pensar las ciudades y planificarlas. Y en la agenda de la planificación está la agenda ambiental. Eso fue lo que se trató en Bogotá, en nuestro último encuentro. Y tuvimos un reconocimiento importante con la vicepresidencia. El año que viene vamos a ser sede y va a ser una oportunidad. Son más de 150 miembros de 120 ciudades de Iberoamérica. Nuestro objetivo es poder mostrar en el próximo congreso lo que venimos trabajando en planificación urbana. Y, desde luego, interactuar.