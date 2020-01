Nombran al periodista Diego Brancatelli en un cargo en la Municipalidad de Pilar

Brancatelli vive en Pilar y desde 2003 comenzó a tener un vínculo fuerte con la ciudad a través de los medios locales. “Me ofrecieron dirigir una radio -FM Estudio 2- y ahí hice mis armas fuertes en el periodismo, durante ese tiempo hice TV y radio”, comentó. Como relator deportivo siguió campañas del torneo intercountry, básquet y automovilismo, entre otras disciplinas.

Diego Brancatelli on Twitter Gracias @federicoAchaval x confiar en mí y delegarme semejante responsabilidad.

Juntos vamos a trabajar para fortalecer y desarrollar los Clubes de barrio, el Deporte y trabajar como lo venimos haciendo hace años. Vamos a recuperar los derechos de los Argentinos y los Pilarenses pic.twitter.com/Q3zz3Skus7 — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 8, 2020

El salto a los medios nacionales fue en 2008 mientras relataba a Boca para la radio de Pilar. En ese entonces fue convocado para C5N, Radio 10 y luego pasó a América donde cobró notoriedad por su participación en Intratables. Pero rescata que siempre estuvo en zona norte: “Mi vínculo con pilar no es nada nuevo, el pilarense sabe que hace mucho tiempo que estoy y nunca me fui”, dijo.

Su rol en la municipalidad estará enfocado básicamente en el vínculo con las instituciones de Pilar con foco en los clubes de barrio. “Hoy los clubes están atravesando momentos muy difíciles, algunos les cuesta pagar hasta la luz. Hablé con el presidente de Atlético de Pilar y paga $100 mil de luz y $100 mil de gas y eso es imposible”, graficó.

Desde su labor buscará apuntalar a los clubes de barrio, fomentar que vuelvan a tener actividades y a acercar a los vecinos. “Cuando duermo sueño en todas las cosas que podemos llegar a hacer. Estoy orgullo y encantado de confiar en un intendente joven como Federico Achával que tiene las ganas de transformar a la gente”, completó.

Adelantó que está trabajando en un registro único de instituciones pilarenses para todas las que operan en territorio tengan personería jurídica y se les brindará soporte para gestionar y para realizar trámites como acceder a la tarifa social. “Además tenemos la orden del intendente de apuntalar y coordinar diferentes trabajos de desarrollo de las instituciones desde infraestructura hasta actividades. Voy a poner en valor el microestadio y polideportivo de Pilar que hoy es un gigante dormido”, explicó.

“Es un desafío hermoso muy grande y requiere de mucho compromiso y sacrificio”, dijo Brancatelli sobre su nuevo rol y confirmó que no dejará el periodismo y su trabajo en la televisión. “No son actividades incompatibles. Lo único que cambió es este nombramiento y me parece innecesario dejar el periodismo”, resumió.

El periodista está acostumbrado a las críticas y con su nuevo rol aparecerán nuevas. “Siempre asumí mi rol de participante activo de la política, siempre sostuve que hay que comprometerse. Soy consecuente con mis palabras y con lo que pienso”, aseguró.

“Acepto las críticas porque son parte del juego, pero no soy ñoqui, no le estoy haciendo mal a nadie, al contario vengo a tratar de transformar la vida de la gente y en eso me llena de ilusiones”, concluyó.