San Fernando: expropiación y negocio millonario

El Consorcio Parque Naútico San Fernando SA es un organismo público-privado que se constituyó en el año 2003. Curiosamente está presidido por el Secretario de Obras Públicas Santiago Ríos, y cuenta con representación de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas -CACEL-. “Es un negocio a escala enorme. Hoy tienen Punta Chica, Puerto Chico, Mar del Norte, entre otras. Administran actualmente 1.354 marinas, un galpón de 450 lanchas y 180 espacios para motos”, agrega Liberman, quien denuncia “aprietes” y “jugadas sucias”.

Santiago-Ríos-890x395_c.jpg "Ríos está llamando a mis empleados para ofrecerles irse a trabajar con él; les ofrece mejores salarios. También llama a mis clientes para ofrecerles pasarse a la marina que administran ellos", denuncia un empresario.

“Nos clausuraron el lugar injustamente en plena cuarentena, sin motivos, sin poder justificarlo”. El operativo estuvo a cargo del Jefe de Inspección municipal Mariano Nunes, “un chivo expiatorio de Andreotti y Ríos”, dispara el empresario y sigue: “Nunes paralelamente tiene otra actividad, es productor de seguros. Me ofreció en reiteradas oportunidades asegurar mi empresa con él. Supongo que se habrá ofendido porque no acepté. Yo tengo mi propia compañía de seguros”, ironiza Liberman.

Otro empresario consultado por este medio pidió reserva de identidad. “Los clubes le abonamos un canon mensual al municipio. La idea es quedarse con la administración de las guarderías y los clubes. En esa caso pasarían a usufructuar el agua, a cobrar el impuesto por cada embarcación, ahí está el negocio grande. Es un mercado millonario que se inició con la toma de las tierras en el año 2017, a través de un proyecto del entonces diputado provincial y hoy intendente Juan Andreotti”. En aquel momento, el municipio de San Fernando recuperó la administración de los terrenos de Marina del Norte luego de 32 años. La transferencia de esas tierras la firmó la entonces gobernadora Marí­a Eugenia Vidal. El operativo de recuperación estuvo a cargo del propio Ríos.

1marina-dle-norte.jpg El municipio de San Fernando recuperó la administración de los terrenos de Marina del Norte luego de 32 años.

“Tengo pruebas de que Ríos está llamando a mis empleados para ofrecerles irse a trabajar con él; les ofrece mejores salarios. También llama a mis clientes para ofrecerles pasarse a la marina que administran ellos. Tengo pruebas. Todos conocemos los manejos de estos personajes, pero nadie habla porque tienen mucho miedo. Los atemorizan, los presionan, les juegan sucio”, afirma Liberman y concluye: “Yo no les tengo miedo; no me van a obligar a callar”.