Murió best seller Rice

Otra de sus obras, “Queen of the Damned” (“La reina de los condenados”), de 1988, fue adaptada al cine en 2002 por Michael Rymer. “La inmensidad del dolor de nuestra familia no puede ser exagerada. Como madre, su apoyo hacia mí fue incondicional: me enseñó a abrazar mis sueños, rechazar el conformismo y desafiar las voces oscuras del miedo y la duda”, escribió su hijo.“Como escritora, ella me enseñó a desafiar los límites de género y a rendirme a mis pasiones obsesivas”, agregó. Rice fue enterrada en una ceremonia privada en Nueva Orleans. El próximo año se realizará una celebración pública en la ciudad, con “amigos, lectores y fanáticos” invitados a unirse nuevamente, según su hijo.