Murió el legendario productor Walter Mirish

A los 101 años murió el sábado en Los Angeles el mítico Walter Mirish, productor de “Piso de soltero”, “Amor sin barreras”, “El gran escape”, “La pantera rosa”, “Al calor de la noche”, “La fiesta inolvidable”, “El violinista sobre el tejado”, “La batalla de Midway”, “El año que viene a la misma hora” y otros grandes éxitos. Ultima gloria viva del Hollywood clásico, era también el último de los hermanos Mirish, creadores de una empresa independiente, The Mirish Co. Su mayor desafío fue “Al calor de la noche”, de Norman Jewison, con Sidney Poitier y Rod Steiger como el detective negro y el comisario blanco. Había que tener coraje para filmar ese tema en 1968, en pleno Mississippi, sabiendo que los racistas no iban a permitir su estreno en el sur estadounidense. Pero ganaron cinco Oscars, incluyendo el de Mejor Film.