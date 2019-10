Musimundo empeora: crece la deuda por sueldos y despidos

La situación de la firma Carsa, una de las sociedades dueña de la cadena de electrodomésticos Musimundo, está cada vez más complicada. Luego de cerrar más de 50 locales en el último año, reestructurar su millonaria deuda con los bancos y no abonar los intereses y servicios de dos de sus obligaciones negociables (ON), ahora comenzó a incurrir en el no pago de indemnizaciones y salarios.