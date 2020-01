Chubut: Arcioni se reúne con Guzmán para intentar destrabar conflicto salarial

En este marco, los trabajadores estatales de Chubut volvieron a tomar la calle hoy en respuesta a la falta de pago por parte de la Provincia. Se les adeuda el aguinaldo y el sueldo de diciembre. A través de movilizaciones en el centro de Comodoro Rivadavia y cortes en la ruta nacional número 3, a la altura de Puerto Madryn, y en la provincial número 7, en el tramo Trelew-Rawson, los miembros de ATE retomaron el paro indeterminado por primera vez en este 2020.

“Sabemos que es una circunstancia compleja, el gobernador transmite esta preocupación. Vamos a trabajar para resolverlo. Cuando tengamos la certeza de que se puede abonar el aguinaldo, se va a hacer”, sostuvo Antonena. En lo concreto, hasta hoy al mediodía, solo los jubilados cobraron el sueldo anual complementario. En el transcurso del día, según aseguraron desde el Gobierno, lo harán los empleados de Lotería IPV, del Instituto Provincial de la Vivienda y de la Obras Social Seros.

El Gobierno provincial necesita alrededor de $1.340 millones para poder cancelar el aguinaldo de los activos. A su favor, ya cuenta con cerca de 500 millones de pesos provenientes de los ingresos de la recaudación de los primeros días del mes.

El problema recae en que el grueso de los activos todavía no lo cobró y tampoco hay certezas de cuándo lo hará. Para sumar a un conflicto que parece volver a tomar la plana, el Gobierno aún no sabe de qué manera se realizará el pago escalonado. A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses, tiempo en el que se pagó en cuatro partes (hasta 40 mil, 60 mil, 150 mil y más de esa suma) durante cada viernes, y según los sueldos, los estatales con ingresos más bajos no percibieron su salario.

En este sentido, el secretario de ATE Comodoro Rivadavia, Gerardo Coronado, sostuvo que “estamos a 6 de enero y nadie cobrpo. Se maneja todo con total desprolijidad e irresponsabilidad. Nos deben la cláusula gatillo y quieren armar paritarias cuando todavía no cobramos lo del año anterior”.

Las fiestas y los asuetos fueron como un bálsamo para una Provincia que vivió gran parte de 2019 en estado de crisis. Sin embargo, el conflicto nunca desapareció. Y hoy, al igual que el año pasado, vuelve a tomar fuerza.