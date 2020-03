Trota convocó a los ministros de Educación provinciales para analizar el impacto del coronavirus en las clases

El encuentro, que también tendrá representación de gremios nacionales, se llevará a cabo en el Palacio Sarmiento, sede del ministerio nacional, a las 14 horas, según confirmaron a Ámbito fuentes de distintas provincias. En los distritos consultados no evaluaban la paralización de clases, aunque se preparaban para acatar las directivas de Trotta. “Se va a hacer una evaluación de las medidas, de cómo se están implementando. No es decisión del ministerio de Educación si se suspenden las clases. Esas medidas las toman los especialistas de las carteras de Salud y hasta el momento tanto el ministerio como la OMS dijeron que no era conveniente suspender las clases”, dijeron desde Nación a Ámbito.