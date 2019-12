Paridad de género mantiene en suspenso a nuevo Congreso

La asunción de la actual senadora nacional Inés Brizuela y Doria en la intendencia de la capital de La Rioja llevó a una judicialización sobre quién ocupará su banca. La UCR promueve que el reemplazo sea José María Rivero, quien era el primer suplente. Pero Clara Vega, segunda suplente, sostiene que la banca le corresponde a ella, en función de la Ley de Paridad de Género que impulsó el Gobierno nacional. Vega presentó un recurso de amparo para impedir que Rivero asuma como senador. El pedido fue avalado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, aunque el caso seguirá escalando hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Lo cierto es que el radicalismo no confía en el pasado peronista de Vega en tiempos de saltos de bloques. Y para trabar su asunción argumenta que la banca de Brizuela y Doria corresponde a la elección de 2017 (llegó en la boleta con Julio Martínez, cuando ambos vencieron a Carlos Menem) y la Ley de Paridad de Género es posterior (2018).

En el peronismo de Río Negro se da un caso similar por el reemplazo de María Emilia Soria, quien renunció a su banca de diputada nacional también obtenida en 2017 para tomar el mando del municipio de General Roca. La jueza federal electoral María Romilda Servini impidió que asumieran Antonio Ramón Chiocconi (segundo titular en aquella lista) o Sebastián Altamiranda (primer suplente), y consideró que le corresponde el lugar a Eyelén Spósito, quien había interpuesto una cautelar. La dirigente era en la grilla la segunda suplente. Con lo cual, de avalarse su reclamo, saltará tres casilleros.

“Reemplazar a María Emilia Soria por un varón vulnera aviesamente la normativa vigente respecto del cupo femenino (vigente al tiempo de la elección) y de la paridad de géneros (vigente al tiempo del reemplazo)” , dice el escrito, según consignó el medio local ADN Río Negro. El pedido de Spósito fue respaldado por dos de las figuras centrales del PJ provincial: Martín Soria (presidente del partido en Río Negro y flamante diputado) y la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu.

La Cámara Nacional Electoral también tiene reclamos similares por los reemplazos de Martín Llaryora (intendente electo de Córdoba capital) y del bonaerense Guillermo Montegro (intendente electo de Mar del Plata), donde hombres piden Paridad de Género para evitar que haya corrimiento de lista que favorecería a mujeres.

Un hecho curioso se da en Tierra del Fuego por el reemplazo del diputado nacional peronista Martín Pérez, quien ganó la intendencia de Río Grande, ya que no hay ningún hombre en la lista de candidatos en orden descendente para ocupar su banca. La reemplazante debería ser Carolina Yutrovic, quien no obstante no pudo asumir su lugar, a la espera de la resolución de la comisión legislativa, que se expedirá el próximo 11 de diciembre. “Si definen que debe ser un varón, habría que llamar a elecciones de nuevo”, dijo Yutrovic, en tono irónico.

El antecedente más fresco es el de Crexell en Neuquén, pero en ese caso la Corte Suprema de la Nación optó por el criterio del corrimiento de lista, ya que Quiroga falleció poco antes de la elección y no hubo tiempo de modificar las boletas de Juntos por el Cambio, espacio que terminó segundo en esa categoría y obtuvo un lugar en el Senado Nacional. Crexell, exMPN, era la segunda titular y resistió en la justicia los deseos de la alianza macrista en la provincia que impulsaba al primer suplente Pablo Cervi al enroque con Quiroga.

Antes, en junio, la Justicia aplicó la paridad de género en una disputa en la legislatura porteña, ante la renuncia de Anabella Hers Cabral, quien había renunciado para asumir en el Consejo de la Magistratura de CABA. Alejandra Alcira Caballero ocupó su cargo y no quien seguía en orden en la lista, Jorge Garayalde. También la Justicia marcará la cancha en legislatura bonaerense, donde jugará una carta clave por la banca que deja Blanca Cantero, electa intendenta de Presidente Perón.