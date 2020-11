Acuerdo: la capital de Córdoba reestructuró deuda por u$s 150 M, con 83,79% de aceptación

En diálogo con Ámbito, el secretario de Economía y Finanzas de la ciudad, Guillermo Acosta, aseguró que con la reestructuración lograron “más plazo, bajar la tasa de interés y modificar la estructura de las amortizaciones”.

“El bono original tenía vencimientos por tercios -u$s 50 millones en 2022, u$s 50 millones en 2023 y u$s 50 millones en 2024-, y lo transformamos en 8 vencimientos semestrales desde 2024 a 2027”, detalló.

Respecto de la tasa de interés, en tanto, precisó que “era una tasa original de 7,875, y logramos bajarla 24% a una tasa promedio de 5,96”. “Es clave que se trata de una tasa promedio, porque en el primer pago de intereses que tenemos que hacer en septiembre de 2021 la tasa que se va a aplicar es de 2,125; la tasa comienza a subir en 2022, en 2023, y a partir de 2024 se estabiliza en 7 puntos”, sostuvo.

“Estamos exultantes con este resultado”, celebró Acosta ante este diario, y lo atribuyó a que “la propuesta no tuvo que ver con una promesa de lo que íbamos a hacer para poder cumplir sino con que mostramos con números claros y concretos lo que el intendente está haciendo en este momento en la ciudad y cómo está saneando las cuentas públicas”.

Pero además destacó el fuerte impacto que tuvo “el acuerdo con el principal tenedor del título, el fondo chileno Moneda, que fue una señal clara para otros tenedores del título en Estados Unidos y Europa”. “Es un fondo latinoamericano que está más cerca de la Argentina y entiende de mejor manera lo que pasa con la coyuntura económica y social”, evaluó.

Acosta remarcó además que la capital cordobesa “es la única ciudad del país que tiene deuda externa; está en mayor medida en manos de tenedores extranjeros, está nominada en dólares y fundamentalmente está emitida bajo ley del Estado Nueva York”.

- ¿En el proceso de reestructuración de la deuda trabajaron en sintonía con la Provincia y con Nación?, preguntó Ámbito.

- En contacto y en diálogo con la Provincia, que también lleva en marcha su proceso, pero en mayor medida con la mesa que coordina Rafael Brigo en el Ministerio de Economía nacional. Sus consejos fueron muy valorados porque Brigo y su equipo están monitoreando todos los procesos de reestructuración de deuda subnacionales, y con la confidencialidad del caso han sabido darnos muy buenas recomendaciones, contestó Acosta.

El plazo para adherir al canje había vencido el pasado martes, y Llaryora necesitaba de la adhesión de al menos el 75% de los tenedores.

Expirado el plazo de gracia de 30 días, el 29 de septiembre pasado la municipalidad no hizo frente al pago de la segunda cuota anual de intereses por u$s 5,9 millones del bono, en medio de las negociaciones, por lo que se encontraba en default técnico. El 28 de diciembre era la fecha límite para alcanzar un acuerdo y evitar la caída de la oferta .

La avanzada se produce en momentos en que el gobierno de Schiaretti avanza en las negociaciones en pos de su propia reestructuración de deuda, por u$s 1.685 millones.

En las últimas horas, el Grupo Ad Hoc de tenedores, que dice tener más de la mitad de los títulos, cuestionó en un comunicado que “la Provincia haya anunciado unos términos de reestructuración que no fueron producto de negociaciones constructivas y de buena fe entre las partes”. “Si bien el Grupo es consciente de los retos que la provincia está enfrentando debido a la pandemia, considera que los términos propuestos en la solicitud de consentimiento no reflejan la verdadera capacidad de pago de la provincia”, argumentaron.