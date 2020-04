Ezeiza: polémica por restricción de salidas según DNI

De esta manera, aquellos que no tengas excepciones para salir durante la cuarentena sólo podrán hacerlo dos veces en la semana según el día que le toque por la finalización de su documento nacional de identidad. Así los lunes será el día que tendrán disponible los terminados en 0 y 1, los martes (2 y 3), miércoles (4 y 5), jueves (6 y 7) y viernes (8 y 9). El otro día que los vecinos podrán utilizar para hacer sus mandados será durante el fin de semana: sábados (0, 1, 2, 3 y 4) y domingo (5, 6, 7, 8 y 9).

“Notábamos que la gente salía todos los días y la idea es que sólo lo haga dos veces a la semana, como mucho”, afirmó. La novedad no cayó bien en parte de la población de Ezeiza como tampoco en la oposición. El concejal y excandidato a intendente, Rubén Barabani, le comentó a este medio que ya “se elevó un pedido de informes al respecto porque son medidas inconsultas”. Y agregó que “venimos acompañando y no obstaculizando. Donamos parte de nuestra dieta, como se nos pidió y acompañamos la gobernabilidad. Pero no está bien que se nos oculten este tipo de medidas y que, muchos de nosotros, nos terminemos enterando por terceros”.

Para dejar en claro su postura, Barabani sostiene que “no estamos de acuerdo, pero después no queremos que el oficialismo nos haga responsables de futuras pérdidas. Lo que pedimos es que por lo menos expliquen su funcionamiento porque hay muchos policías que te paran y no tienen en claro si es el DNI y o la patente del auto, por dar un ejemplo”.

Hace pocos días, el intendente Alejandro Granados pidió ampliar la licencia que ya había solicitado por ser persona de riesgo ante la expansión del coronavirus por el territorio bonaerense. Su hijo se hizo cargo del ejecutivo y en pocas horas dejó a la vista una serie de medidas que le hacen honor al apodo que recibió su padre: el Sheriff.