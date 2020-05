Kicillof sobre reestructuración de deuda: "Con el coronavirus, la propuesta es más atractiva todavía"

“Lo conveniente sería llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes, y después hay soluciones parciales donde una parte acepta y otra no”, dijo, en declaraciones a La Red. Los tiempos corren: el lunes vence la invitación a los acreedores para sumarse al canje bonaerense, y ese día también expiran los 10 días de gracia de un pago por u$s 110 millones que el Gobierno no concretó el viernes, precisamente por ser parte de la deuda que busca reestructurar.