La Rioja no pagó vencimiento por u$s14,7 millones y busca reestructuración

El Gobierno de La Rioja decidió no pagar un vencimiento de intereses de u$s 14,7 millones de un bono y se abrió un plazo de negociación de 30 días para que la provincia del mandatario peronista Ricardo Quintela no entre en default. Desde el distrito, no obstante, aclararon a este medio que hay voluntad de pago y que la intención es hacer uso de la ventana de un mes para negociar una reestructuración de la deuda en moneda extranjera en línea con los intentos de la administración nacional.