Con la unidad como postal, Kicillof presentó programa de salud alimentaria

En concreto, se trata de dos convenios que contemplan el giro de $53.801.000.000 para fortalecer la gestión provincial y la financiación de programas sociales, así como $5.658.000.000 de asistencia financiera y $16.000 millones en concepto de subsidio no reintegrable para solventar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria. La MESA bonaerense llegará a 2.032.000 de alumnos que se verán beneficiadas con este refuerzo de desayuno, almuerzo y merienda.

“Por más que a algunos les duela ideológicamente, las escuelas no solo importan por la educación sino que son el centro de la comunidad de la provincia de Buenos Aires ”, manifestó Kicillof durante su alocución.

No se trató de una jornada más. Fue también la forma que encontraron desde el Frente de Todos para mostrar una postal de unidad con el fin de cortar con una serie de críticas cruzadas entre el gobierno nacional y el kirchnerismo. De hecho, la mesa central contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social Juanchi Zabaleta y diputado nacional Máximo Kirchner, además de otros dos integrantes de La Cámpora como la jefa de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.

“Si tiene que haber este nivel de asistencia es porque las cosas están complicada s”, sostuvo este último. Y aclaró que “no queremos que estas políticas sean para siempre”.

Larroque cerró su participación con una mensaje hacia adentro: “No vinimos a adular, vinimos a transformar las cosas enfrentar lo que haya que enfrentar ”. Acto seguido, quien tomó el micrófono fue Zabaleta, su par nacional, quien con tono de campaña pareció seguir la misma línea de su antecesor: “ No vamos a titubear. Vinimos como frente para transformar y generar trabajo y para hacer que a los que menos tienen les vaya mejor. Que no me lo cuente nadie. Recorro cada barrio de la Argentina y hay expectativa y esperanza ”.

Kicillof había anunciado la creación del programa MESA Bonaerense en la apertura de sesiones legislativas 2022. El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria busca la institucionalización de la entrega de alimentos que se distribuyó durante la pandemia a las familias de los estudiantes que acudían a los comedores que funcionaban en las escuelas, a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dijeron que MESA Bonaerense consistirá no solo en la entrega de un módulo alimentario por mes y una nominalización de los destinatarios del programa SAE, sino también incluirá la entrega de una guía de “buenas prácticas alimentarias” y recetas de fácil preparación con los productos incluidos.