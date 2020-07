Plasma por tasas: Garro busca eximir de pagos locales a donantes

WhatsApp Image 2020-07-14 at 9.06.45 AM.jpeg Reporte: los recuperados superaron a los activos

La medida es en favor de personas recuperadas del virus COVID-19 que demuestren haber donado plasma convaleciente para el estudio de nuevos tratamientos contra la enfermedad. Al respecto, Garro valoró: “Hoy estamos dando un paso más en la búsqueda de soluciones para ayudar a los platenses”. Y agregó que “somos una comunidad solidaria, más aún en los momentos difíciles, por eso no tengo dudas de que muchos vecinos van a hacer su aporte para ayudar a los pacientes con Coronavirus”.

En diálogo con Ámbito, el secretario de Salud local, Enrique Rifourcat, aseguró que “lo vemos como un acto solidario y desinteresado. Es la posibilidad de convertir una experiencia mala en algo bueno que ayuda a los demás. Buscamos que el 100 por ciento de los recuperados se sume a la iniciativa”.

Según se informó, la iniciativa presentada por el Ejecutivo local se extenderá “a los anticipos restantes del ejercicio 2020, y a los anticipos correspondientes al ejercicio 2021 cuyo vencimiento ocurriera antes del 1 de julio de ese año”.

Para ello, el contribuyente “deberá solicitar el beneficio demostrando haber realizado la donación en alguno de los centros indicados por las autoridades sanitarias nacionales como establecimiento dedicado al estudio de los efectos del tratamiento del virus COVID-19 mediante transfusión de plasma convaleciente”.

En relación a la actualidad del virus, Rifourcat asegura que prefiere no aventurarse a la idea de que el país está atravesando el pico. “Si hace tres meses imaginaba un cuadro, era muy distinto. Estamos mejor de lo que creíamos. El pico se fue postergando. Dependemos de las decisiones y no me gustaría estar en la piel de quien debe tomarlas a nivel nacional. Lo que está claro es que la cuarentena estricta baja los casos y la circulación los sube. Y en ese esquema, el AMBA es el termómetro del país”.

QUIENES PUEDEN DONAR

Aquellas personas que hayan tenido COVID-19 pueden donar habiendo transcurrido 28 días desde que desapareció la sintomatología o 14 días después de haber recibido una prueba negativa.

En tanto, es necesario pesar más de 50 kilos; tener entre 18 y 65 años; no ser diabético insulino dependiente y, en el caso de las mujeres, no haber cursado más de tres embarazos.

Conjuntamente, dentro de los requisitos para ser donante es necesario no haber padecido ningún tipo de cáncer; no tener stent ni cirugías cardíacas; no tener enfermedades de transmisión por sangre y no haberse realizado tatuajes ni endoscopías digestivas en los últimos 6 meses.