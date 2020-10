Retratos del alma: una serie de fotografías apuesta a la inclusión de personas con discapacidad

“La idea apuntó a rescatar la esencia de la persona, más allá del síntoma”, explica el artista desde su estudio de la ciudad de Dublin, Irlanda, donde reside actualmente y desde donde proyecta un fascinante trabajo fotográfico a través de un viaje permanente alrededor del mundo.

Se trata de una serie de tomas que busca, a partir de un hecho artístico, el fortalecimiento de un trabajo subjetivo con el otro que permita potenciar lo mejor de cada individuo.

“Desde ese lugar podremos transformarnos, desplegar lo mejor de nosotros mismos”, sostiene la responsable de arte terapia de la fundación.

El contacto de Biglia con la Fundación Río Pinturas surgió como parte del trabajo focalizado de la entidad tanto en el arte como en el deporte, piezas clave para el estímulo de las personas con discapacidad.

La pulsión creadora, que el pediatra y psicoterapeuta inglés Donald Winnicott describe como “lo que hace que un individuo sienta que la vida vale la pena de vivir”, es precisamente el motor del trabajo cotidiano y la razón de esta iniciativa documental de la que participaron los concurrentes de la fundación.

“Esa percepción creadora está latente para ser ampliada todo el tiempo a través del estímulo y de un acompañamiento adecuado, habilitando un puente entre su mundo interno con el externo, haciéndoles estar presentes con el otro”, afirman desde Río Pinturas.

Para Biglia, en tanto, la apuesta puede ser incluso mayor y sostiene que una persona con discapacidad puede dedicarse a la fotografía debido a la gran importancia como herramienta expresiva y de inclusión.

“Con la guía y acompañamiento adecuado, todos podemos explorar en las áreas que nos interesen. Sobre todo si tomamos la fotografía como un medio expresivo. Un link con lo que nos rodea. De hecho, algunos de los participantes en esta serie comunicaron su interés por mirar a través de la cámara, e incluso, no faltaron las sugerencias o direcciones en cómo se deberían o no hacer las tomas o dónde posicionar al retratado”, recuerda.

“Cuando llegué a la fundación -agrega- me encontré con diferentes personas que rápidamente se interesaron por saber quién era yo, qué venia hacer. Me sorprendió el interés y predisposición que mostraron por lo que estaba pasando, qué cámara usaba, cómo funcionaba. Cuál sería la mejor toma, etc. Estaban totalmente conectados con lo que estaba ocurriendo”.

La extensa trayectoria artística de Biglia confirma la teoría de que la cámara tiene la capacidad de capturar, en un único y efímero momento, el alma instantánea del protagonista. Un diálogo íntimo que no sería posible si quien está detrás de la cámara no dejara una parte de sus sentimientos en esa breve obturación, en ese espacio de luz que abre un canal profundo y definitivo hacia el hecho artístico.

“Creo que las fotos son el reflejo de ese momento que compartimos, fresco, espontáneo, cálido, armonioso y de mutuo intercambio”, confirma este fotógrafo argentino que bucea permanentemente en distintas culturas alrededor del mundo en la búsqueda de un sentido que trasciende lo meramente artístico.

“Con el trabajo con los concurrentes de la fundación aprendí a mirar dentro mío una vez más, como en cada uno de mis proyectos personales. A reconocer que posibles pre conceptos que tenemos fijados sobre las personas con discapacidad intelectual o física son solo eso, pre conceptos. Que cuando uno tiene la posibilidad de compartir, relacionarse e interactuar en este ámbito, la experiencia se transforma en un encuentro de aprendizaje mutuo muy enriquecedor”, cierra Biglia y confía en que pronto esos rostros que tienen tanto por decir asomen, cuando la pandemia del coronavirus lo permita, en una exhibición pública.