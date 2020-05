Covid-19: el NOA avanza hacia protocolo de turismo regional

En Catamarca aún no se registraron contagios, mientras que Jujuy no revista nuevos casos en más de un mes. Tucumán, con 41 pacientes que han dado positivo, no presenta circulación interna del virus y en Salta hay cuatro casos, también sin contagios comunitarios. La diferencia en estas últimas dos provincia es que las capitales y sus alrededores forman conglomerados de más de 500 mil habitantes, y por lo tanto precisan la autorización de la Casa Rosada para cualquier excepción al régimen de aislamiento.