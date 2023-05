Nadal anunció que no jugará Roland Garros y que se retirará en 2024

“Este sería mi objetivo: intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo”, explicó.

A pesar de sus recurrentes dolores, y unos últimos años que calificó de “complicados”, el mallorquín luchará para despedirse empuñando su raqueta.

“No me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa”, aseguró.

Sin entrenar

El español, que pasará un tiempo sin entrenar, no quiso dar una fecha para su regreso, pero dejó la puerta abierta a intentarlo en la Copa Davis a finales de año.

“Voy a parar, no estoy para seguir entrenando. Han sido meses de diría que de muchos momentos de frustración, que soy bastante tolerante a eso y bastante positivo, pero hay un momento dado que uno tiene que ponerle freno a todo”, indicó.

Nadal, que fue padre el año pasado, no ha vuelto a competir desde que se lesionó el iliopsoas de la pierna izquierda durante el Abierto de Australia, donde se despidió en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

Inicialmente la lesión le iba a tener apartado de seis a ocho semanas, pero el tiempo de recuperación se fue alargando y tuvo que ir renunciando consecutivamente a los torneos de arcilla en los que fue forjando su leyenda: Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, y ahora París.

Su estado físico actual no le permitió siquiera apelar a su famosa capacidad de sacrificio para llegar al torneo parisino, como ya hizo en otras ocasiones. Sin ir más lejos, en 2022 conquistó la Copa de los Mosqueteros por 14ª vez, pese a jugar infiltrado en su pie izquierdo, donde sufre dolores desde su juventud por el síndrome de Müller-Weiss.

Entonces sumó su 22º torneo del Gran Slam, un récord en el tenis masculino que ahora comparte con Novak Djokovic, desde que el serbio se impuso en Australia a comienzos de año. Se esperaba que París pudiera ofrecer un escenario para el desempate, pero no será posible.

El anuncio del español no fue, sin embargo, una sorpresa total. Cuando a mediados de abril anunció su baja para el torneo de Madrid, Los meses de baja en este 2023 lo hicieron caer al 14º puesto de la ATP. El pasado 20 de marzo salió del Top 10 del ranking por primera vez desde abril de 2005. Y su balance de la temporada es famélico: una sola victoria y cuatro partidos jugados.

“Voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa, voy a intentar hacer lo posible para competir al más alto nivel”, prometió.