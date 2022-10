Nadal-Sabatini ante Ruud-Dulko, dobles de nivel en el Roca

El noruego Casper Ruud, uno de los mejores jugadores de la temporada, ganador de nueve títulos ATP y finalista de Roland Garros y el US Open, no se quedó atrás e invitó a Gisela Dulko, ex número 1 del mundo en dobles, para que sea su pareja durante el encuentro.

Sabatini, considerada la mejor tenista argentina de la historia, llegó a ser número 3 del mundo por primera vez en 1989 y ganó 27 títulos WTA, mientras que también se coronó en el US Open 1990 y el WTA Tour Championships en 1988 y 1994. Además, consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. En dobles también hizo historia al ganar Wimbledon en 1988, con solo 18 años, llegó a ser número 5 del mundo y se quedó con 12 torneos WTA.

Dulko, por su parte, ganó cuatro títulos individuales a nivel WTA, llegó a ser 25 del mundo y alcanzó la cuarta ronda en Roland Garros y el US Open. Pero lo más destacado para la oriunda de Tigre llegó cuando hizo pareja de dobles junto a la italiana Flavia Pennetta. Junto a ella ganó 11 torneos (Dulko tiene otros seis con otras parejas) y el más destacado fue el Abierto de Australia 2011, el primer Grand Slam de la temporada. La gesta entre la argentina y la italiana no termina ahí, ya que consiguieron llegar a la cima del ranking el 1 de noviembre de 2010.

Dulko y Sabatini ya hicieron dupla en este año cuando disputaron el torneo de leyendas organizado por Roland Garros.

Ese mismo 23 de noviembre y de la mano de Fénix Entertainment Group, Nadal y Ruud protagonizarán en el Arena Parque Roca “La Revancha”, en lo que será un partido de altísimo nivel entre los finalistas de Roland Garros 2022, donde el español consiguió tu 14ª Trofeo de los Mosqueteros y 22ª Grand Slam.

Las últimas entradas para el evento se pueden conseguir en www.nadalenargentina.com.