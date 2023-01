Nadal se despidió del Open pero no da un paso al costado

El español Rafael Nadal, campeón de 22 trofeos de Grand Slam, se despidió con tristeza y dolores físicos del Abierto de Australia luego de perder frente al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5 en la segunda ronda. Número 2 del mundo y defensor del título en el Melbourne Park, Nadal tuvo molestias desde el segundo set pero no abandonó. “Estoy cansado, triste, decepcionado”, expresó después de completar su partido en la sala de prensa. “A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen se tomarán las decisiones adecuadas, porque quiero seguir jugando a tenis. Dicho esto, no penséis que quiero dar un paso atrás, no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas”, agregó el zurdo de 36 años.