Nadal se bajó de la semifinal de Wimbledon

El bicampeón del torneo británico eligió un escenario alejado de los aficionados para ejercitarse. Se probó en un peloteo con el español Marc López y hasta llegó a efectuar algún servicio.

El español, 4 en el ranking mundial de la ATP, sufrió una ruptura de 7 milímetros en uno de los músculos abdominales, una zona en la que viene teniendo inconvenientes hace algunos meses.

Nadal, máximo ganador de torneos de Grand Slam con 22 títulos, tras el triunfo contra Fritz por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (10-4) dijo que no sabía si estaría en condiciones de jugar ante Kyrgios (40), por lo cual ayer se sometió a varios estudios y estos determinaron que no está apto para saltar hoy al césped del court central del All England Lawn Tennis y Croquet Club.

Nadal concurrió ayer a realizarse los estudios médicos en las últimas horas en compañía de su médico, Ángel Ruiz Cotorro, su entrenador Francis Roig y su manager Carlos Costa, para luego realizar una práctica liviana, tras la cual decidió bajarse de la semifinal, que quedará en manos del excéntrico y talentoso australiano Kyrgios, quien de este modo estará en la final del domingo.

La otra semifinal la protagonizarán hoy el serbio Novak Djokovic (3), ganador de las últimas tres ediciones del Abierto de Wimbledon, contra el crédito local, el británico Cameron Norrie (12).

En tanto, en el cuadro femenino, la tunecina Ons Jauber y la kazaja Elena Rybakina se clasificaron para la final, al vencer en las semifinales del certamen británico a la alemana Tatiana Maria y la rumana Simona Halep.

La tunecina Jauber, de 27 años y número 2 del ranking mundial de la WTA, se convirtió en la primera jugadora africana en acceder al título por un Grand Slam, al vencer hoy a la alemana Maria (103) por 6-2, 3-6 y 6-1, luego de 1 hora y 43 minutos de enfrentamiento.

Por su parte, la kazaja Rybakina (23) venció a la rumana Halep (19), ex número 1 del Mundo y campeona en Wimbledon en el 2019, por 6-3 y 6-3, al cabo de 1 hora y 17 minutos de juego, para definir mañana el título contra Jabeur (2).