Nadal sigue haciendo historia

Además, Nadal elevó su récord desde que obtuvo su primer campeonato en 2005 (venciendo en la definición al cordobés Mariano Puerta), a 113 victorias y apenas 3 derrotas (en 2009 con Robin Soderling; en 2016 con Marcel Granollers por no presentación y 2021 en la final con Novak Djokovic).

Nadal declaró en conferencia de prensa que “en las circunstancias actuales no puedo y no quiero seguir jugando” por los dolores que sufre desde hace años en su pie izquierdo. “He podido competir esta quincena porque mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia para dormir el pie, pero es un riesgo. En las condiciones actuales, no puedo y no quiero seguir jugando hasta encontrar una solución”. “Lo que tengo en el pie no ha empeorado, pero cuando juegas con una parte de tu cuerpo pueden derivarse otros problemas físicos y ese es un riesgo que no quiero asumir”, agregó