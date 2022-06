Naranja X impulsa la inclusión financiera

El sistema de score alternativo utilizado en esta ocasión permitió estudiar hábitos, recursos y comportamientos de pago de más de 149.000 personas en todo el país.

“En Argentina, más de 20 millones de personas no cuentan con acceso al sistema financiero, y no son tenidos en cuenta por los scores tradicionales. Y en todo el mundo, existen más de 1.500 millones de personas que no tienen información bancaria y no están alcanzados por un scoring tradicional”, destacó Mariano Tittarelli, chief risk officer en Naranja X.