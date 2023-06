ADBlick Granos presentó sus planes para 2023/24

Como oportunidad, se suma la posibilidad de dolarizarse frente a un contexto que apunta a un acortamiento de la brecha cambiaria, como pasó en las elecciones de 2015: "Ocho años después volvemos a estar en la misma película pero ampliada, ya que en la brecha en 2015 era del 50%. Por ese entonces se ganó 52% en dólares billete en seis meses. Cualquiera sea la administración que venga, no tenemos alternativa como país con una brecha del 120%. Esto hace que cualquiera que sea el nuevo Gobierno tenga que generar un shock de confianza y acomodar los precios relativos, lo que incluye una devaluación y un acortamiento de brecha. No vemos posible que la brecha tienda a cero, pero entendemos que debería haber una brecha entre el 30 y 40%, con cualquier signo político que venga. Esto es una ganancia en dólares del 40% que se suma a la ganancia productiva", destaca José Demicheli, director general de ADBlick Agro.

"Argentina tiene todo para rebotar. Abrimos la suscripción para inversores minoristas hace tres semanas y tenemos ventas récord. El mercado ve al riesgo de ADBlick Granos como una compañía triple A", agrega.

En la campaña 2019-20, ADBlick Granos administró US$ 10,8 millones, pasando a US$ 17,1 en la campaña 2020-21, US$ 24,8 en la 2021/22 y US$ 42,7 en la 2022/23. Ahora, apunta a administrar un capital de entre US$ 45 y US$ 48 millones de dólares. Dos fondos cerrados explican la mitad del capital y posicionan a la empresa en un lugar que le permite soñar en grande y apuntar a un salto cualitativo y cuantitativo para los próximos años.