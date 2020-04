El Gobierno alemán le otorgó un préstamo millonario a Adidas

"Adidas tomó nuevas medidas para garantizar su flexibilidad financiera tras las graves repercusiones de la pandemia de coronavirus", expresaron desde el área de comunicación del gigante de la indumentaria deportiva.

De acuerdo a datos aportados por la propia compañía, lo acordado incluye un compromiso u$S 270 millones del banco estatal de desarrollo KfW más u$S 630 millones bajo las condiciones habituales de mercado de los socios bancarios de la empresa, que incluyen UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC Mizuho Bank y Standard Chartered Bank.

Adidas prometió que reembolsará la parte no utilizada del préstamo, con intereses y tarifas, lo más próximo posible; al tiempo que renunciará a bonificaciones a corto y largo plazo en el año, que equivalen al 65% de la compensación anual de los altos directivos.

Por otro lado, también renunciará a las bonificaciones a largo plazo de directivos del nivel inmediatamente inferior.

“A esta altura no se puede pronosticar el desarrollo futuro del brote de coronavirus y su impacto en los negocios de la compañía. Por eso Adidas no puede pronosticar una perspectiva para todo 2020 que incluya este impacto”, precisó.

Diversas empresas alrededor del mundo se encuentra en situaciones alarmantes debido a la paralización total de actividades por el nuevo virus, al tal punto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que toda la economía perdería nuevo billones de dólares en lo que queda de 2020.